Jeff Lynne desata su música en la cinta en directo "Wembley or Bust"

Londres, 7 nov (EFE).- Jeff Lynne, cantante y líder del grupo británico Electric Light Orchestra (ELO), presentó hoy en Londres la cinta "Wembley or Bust", una grabación del concierto ante 60.000 personas en el estadio de Wembley en el que la banda desató su repertorio el pasado 24 de junio.

Lynne, ataviado con una grandes gafas de sol y vestido completamente de negro, apareció ante medios de comunicación e invitados especiales en el Electric Cinema en Portobello, en el oeste de la capital británica, para mostrar por primera vez la cinta.

El cantante de 69 años reconoció que estuvo "nervioso" antes de saltar al escenario de Wembley.

"Es como un misterio salir ahí, amé cada momento, pese a los nervios, porque recibí mucho apoyo. Fue una noche increíble", rememoró.

El de Birmingham (Inglaterra) también reconoció que el concierto, de dos horas de duración y que incluyó una lista de 23 canciones, fue el "más largo" de su carrera.

Lynne, que ya tocó en Wembley hace 30 años, señaló que todo ha cambiado desde entonces, ya que hay más luces y efectos sobre el escenario y la tecnología permite que todo suene "genial".

"Es como un mundo diferente", apuntó el líder de ELO, que se reconoció "encantado" de que hubiera "muchas generaciones en el concierto".

Había "muchos niños" y también "muchos niños mayores", comentó con una sonrisa.

Preguntado sobre si tiene influencias de la música actual, Lynne dijo que "apenas" escucha música -lo que despertó las risas entre el público- porque "si lo haces te inclinas hacia ella y no hacia lo tuyo", sostuvo.

"Aunque de vez en cuando pongo la radio y escucho un par de canciones", reconoció.

El músico comentó que está planeando una gira por Estados Unidos para el próximo año, después de haber realizado sus últimos conciertos en el Reino Unido.

Además, preguntado por la posibilidad de lanzar un nuevo álbum, Lynne aseguró que tiene casi terminados seis nuevos temas. "Prometo que sacaré tiempo para acabarlo", señaló entre risas.

Electric Light Orchestra, rebautizado en 2015 como Jeff Lynne's ELO, es un grupo de pop-rock inglés nacido a comienzos de los años setenta y que ha estado activo en diferentes etapas hasta hoy.

El grupo es responsable de éxitos como "ElDorado", "A New World Record" y "Out of the Blue".

En el concierto de Wembley, Lynne actuó como vocalista y guitarra, acompañado de Richard Tandy al teclado, Donavan Heburn a la batería, Milton Mcdonalds y Mike Stevens también a la guitarra y Lee Pomeroy al bajo.