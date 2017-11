Fundación ONCE expone las carencias de la accesibilidad en el turismo español

Londres, 7 nov (EFE).- La falta de información y señalización, producto de no entender la accesibilidad como algo "global", son "las principales carencias" del sector turístico español en materia de acceso para las personas discapacitadas.

Estas son las principales conclusiones que se extraen del estudio "Observatorio de la Accesibilidad Universal en el Turismo" realizado por la Fundación ONCE y presentado en la Feria Mundial de Turismo (WTM, por sus sigla en inglés) de Londres, explicó hoy a Efe su responsable de accesibilidad al medio físico, José Luis Borau.

"El turismo es el principal motor económico de España, por lo que no se puede dejar de lado a alrededor de un 15% de personas que tienen una serie de necesidades que, a día de hoy, no se están cubriendo", afirmó Borau.

El también responsable de dirección de accesibilidad universal e innovación de la Fundación ONCE señaló que hay mucho que mejorar para llegar a conseguir facilidades para todos aquellos que tienen necesidades especiales.

"El turismo es un cúmulo de ámbitos, desde que estás buscando tus vacaciones en las web hasta la propia experiencia, pasando por el transporte, las infraestructuras y el servicio que recibes", explicó.

El estudio se enmarca en el conjunto de observatorios que el organismo está desarrollando desde 2011, con el objetivo de sacar "una foto" de la accesibilidad en ámbitos como las nuevas tecnologías, municipios, edificios públicos, entornos urbanos y centros de trabajo, entre otros.

El informe analiza el estado de la accesibilidad en diferentes destinos españoles para conocer el alcance de ésta y si cumple con las expectativas y la legislación vigente.

Uno de los datos que denuncia Borau es que las personas discapacitadas se ven obligadas a gastar un 30% más en sus vacaciones porque los sitios mejor adaptados a sus necesidades son los de más categoría.

Sin embargo, como indica el estudio, la adaptación no sólo se atribuye a factores económicos, sino "al compromiso del propietario del sitio turístico en cuestión" y, sobre todo, al sector privado.

"Si al final el sector privado no está realmente involucrado en implementar las medidas, no podremos llegar nunca a construir una sociedad realmente accesible. La parte del sector privado es fundamental", destacó Borau, que cree que las leyes existentes no se están aplicando "tanto como deberían".

El informe pone de manifiesto que la oferta de las webs turísticas y de las instalaciones no se corresponde en ocasiones con las verdaderas necesidades de las personas discapacitadas. "Hay cierta descompensación en esa balanza", apuntó.

Otro punto a mejorar es el tratamiento que reciben las personas discapacitadas, debido a "la falta de preparación y formación existentes".

"Cuando hablamos de accesibilidad pensamos en personas con discapacidad y, más en concreto, en personas en silla de ruedas. Pero la accesibilidad en el turismo, como en cualquier ámbito, no es solo para ellas, sino para otras con intolerancias alimentarias, ciegas y hasta personas mayores", apuntó Borau.