Fernández Vara: el boicot a productos catalanes es injusto y una estupidez

Miajadas (Cáceres), 7 nov (EFECOM).- El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha aprovechado hoy la inauguración de una nueva línea de producción de Gallina Blanca en Miajadas (Cáceres), para calificar de "estupidez" el boicot a los productos catalanes, además de "enormemente injusto e insolidario".

A juicio de Fernández Vara, esta estupidez "derivará en que se sigan cometiendo estupideces hasta que haya un punto de no retorno" y ha añadido que no solo daña al sector agroalimentario, sino que los primeros perjudicados son los más débiles de la sociedad, "que son los que empiezan a salir por la puerta cuando no hay trabajo para ellos".

Además, ha insistido en que de la huerta extremeña proceden la mayoría de los ingredientes de las cremas caseras, cuya línea ha inaugurado hoy Gallina Blanca, además de verduras y hortalizas de diferentes productores de Levante, Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra y La Rioja.

Durante el recorrido a estas instalaciones, ha estado acompañado por el director general de Gallina Blanca en España, Fernando Fernández; el director de operaciones del Grupo, Josep Maria Vila; y el director de fábrica, José Manuel Campos.

Los responsables de la planta han indicado que con la inauguración de esta línea, que coincide con el 80 aniversario de la presencia de la compañía en Miajadas, se apuesta de nuevo por la localidad extremeña, donde ya fabrica la mayoría de salsas de tomate del grupo y todo el caldo para España e Italia.