Feijóo propone un pacto forestal para reducir el riesgo de incendios

Santiago de Compostela, 7 nov (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto hoy la creación de una comisión específica en el Parlamento gallego para alcanzar un pacto forestal con el objetivo de intentar evitar las consecuencias de los grandes incendios.

Núñez Feijóo ha comparecido en la Cámara autonómica tres semanas después de los incendios que asolaron en dos días casi 50.000 hectáreas y provocaron la muerte de cuatro personas.

Durante su comparecencia ha propuesto una batería de treinta medidas sobre prevención, ordenación y puesta en valor del monte para combatir la "lacra" de los incendios forestales y ha insistido en condenar el "terrorismo" incendiario que, en su opinión, es el responsable último de los fuegos.

"Todos los esfuerzos hechos no valdrán de nada si no ponemos coto a los incendiarios", ha señalado Núñez Feijóo, que ha advertido: "Que tomemos medidas no significa que olvidemos que el monte arde porque alguien le planta fuego".

A ello, además, ha añadido una situación meteorológica "extraordinaria" y circunstancias "excepcionales", por la "alta actividad incendiaria" -254 fuegos en dos días de octubre- y un hecho "insólito", en alusión al paso de la cola del huracán Ofelia, el primero de esa categoría que afectó a Galicia.

Tanto el presidente gallego como todos los grupos parlamentarios han tenido palabras de recuerdo para las cuatro víctimas mortales y sus familias, así como para el resto de afectados, los profesionales que trabajaron intensamente esos días y los ciudadanos que colaboraron para apagar los incendios.

Los portavoces de los grupos de la oposición -En Marea, PSdeG y BNG- han coincidido en criticar la gestión de la Xunta y los dos primeros han demandado la dimisión de la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, entre otros cargos del gobierno autonómico, como el director de Ordenación Forestal, Tomás Fernández Couto.