Fachin:se ha impedido hacer política a una dirección democráticamente elegida

Barcelona, 7 nov (EFE).- El ex secretario general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha criticado hoy a la dirección de Pablo Iglesias por su "intervención" en Podem y por haber consultado a las bases sin contar con la dirección catalana: "Se ha impedido hacer política a una dirección democráticamente elegida".

En una entrevista en Rac1, Fachin ha explicado así su dimisión de ayer, que culmina una serie de desencuentros con la dirección estatal cuyo último episodio ha sido la consulta a los militantes catalanes "impuesta" por Podemos para decidir si concurrir a las elecciones del 21D junto a Catalunya en Comú y cuyos resultados deberían saberse hoy.

En este sentido, ha lamentado que como secretario general se le haya "prohibido" hablar con partidos independentistas -algo que en su opinión sitúa a Podemos al lado de PP, PSOE y Ciudadanos- en una situación de "excepcionalidad democrática", aunque ha alabado la "actitud" que Podemos había tenido hasta ese momento con la cuestión catalana -"históricamente valiente", ha dicho-.

Fachin ha reiterado que no va a "fichar" por ningún partido y que se está intentando construir una herramienta "útil" para concurrir a las elecciones que aúne a quienes creen, entre otros aspectos, que "la soberanía recae en el pueblo de Cataluña".

Ayer ya reveló que ha mantenido contactos con ERC, CUP y Procés Constituent y descartó compartir listas con el PDeCAT.

El plazo para inscribir coaliciones termina sin embargo hoy, por lo que Fachin ha admitido que hacer posible este "frente electoral" es "complicado" debido al poco tiempo que queda para tomar decisiones.

"La trampa que no podemos hacernos es dividirnos entre independentistas y no independentistas porque hay una amenaza peor", ha dicho en referencia al, según él, "autoritarismo" del Estado y tras recordar que él no apuesta por la independencia.

Fachin ha llamado en este sentido a retomar el "espíritu" del paro general del 3 de octubre, cuando la Mesa por la Democracia convocó una manifestación en rechazo de las cargas policiales del referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional del 1 de octubre.

Ayer, Fachin compareció en rueda de prensa para anunciar su dimisión como secretario general del partido y que dejaba la militancia, al considerar que "Podemos ha dejado de ser una herramienta útil para enfrentarse al régimen del 78".

Otros ocho miembros del consejo ciudadano de Podem Catalunya, compuesto por 25 personas, han dimitido hoy siguiendo el camino que ayer abrió el ya ex secretario general "en protesta por el trato dispensado" por la dirección estatal de Pablo Iglesias a Fachin.