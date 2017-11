Congreso insta al Gobierno a perdonar deudas particulares con dación en pago

Madrid, 7 nov (EFECOM).- La mayoría del Congreso ha apoyado hoy una iniciativa que insta al Gobierno a que reforme en un plazo de seis meses la Ley Concursal vinculada a la "segunda oportunidad", para permitir negociar la dación en pago de la vivienda habitual a cambio de exonerar deudas a familias vulnerables insolventes.

El pleno del Congreso aprueba hoy dos proposiciones no de Ley que han sido pactadas entre el PSOE y Ciudadanos y que también persigue que, con acuerdos extrajudiciales, se puedan perdonar las deudas de los ciudadanos con Hacienda y con la Seguridad Social, siguiendo criterios técnicos y con máxima seguridad jurídica.

La iniciativa conjunta solicita revisar y flexibilizar los requisitos para acceder a la exoneración de deudas de forma más rápida así como eliminar el período de cinco años, durante el cual las deudas condonadas pueden volver a reclamarse.

También, insta al Gobierno a que cuando se produzca la dación en pago se realice una nueva tasación que no podrá ser inferior a la tasación que sirvió para conceder el préstamo y que los ciudadanos que han cancelado sus deudas mediante este mecanismo puedan permanecer en ella durante tres años, con un alquiler que no supere el 30 % de los ingresos de la unidad familiar del deudor.

Asimismo, aboga por equiparar los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos y declarar inembargables las prestaciones por desempleo no contributivas, las familiares de la Seguridad Social o las de dependencia, así como las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas, entre otras.

La proposición no de Ley también pide al Gobierno que remita a la Comisión de Economía del Congreso antes de que finalice el año el número de solicitudes presentadas sobre devolución de cláusulas suelo y que han terminado con o sin acuerdo, así como los importes y la información relativa a las medidas compensatorias que los bancos han ofrecido a cambio de no devolver el dinero de las cláusulas abusivas firmadas en los préstamos hipotecarios.

El diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez ha señalado que su formación enmendará el anteproyecto de la Ley hipotecaria durante su trámite en el Congreso para que la ley de Segunda Oportunidad "sea una realidad", y ha recordado que la vivienda es el principal patrimonio que ponen las familias como garantía para recibir financiación bancaria y emprender un negocio.

"Debemos ayudar al que se ha caído para que se pueda levantar. No se trata de ayudar al que no quiere pagar sino al que no puede", ha incidido.

Por su parte, la diputada socialista Begoña Tundidor ha señalado que la evolución de los precios de la vivienda y la ineficacia de las medidas de la Ley del suelo, unidas a la precariedad del empleo, han provocado el sobreendeudamiento de las familias y ha pedido que no sólo las empresas se beneficien de la condonación de deudas sino también las personas físicas.

"La clave es que el empresario o autónomo lo tenga fácil en los juzgados y mucho más antes de llegar a ellos. Que pueda conservar su vivienda habitual o que en el último caso pueda tener una dación en pago", ha dicho.

Desde Unidos Podemos, la diputada Lucía Martín ha dicho que es una "vergüenza que se proteja a los bancos y no se haya aprobado todavía la dación en pago", y ha recordado que tras dos años de aprobación de la reforma de la Ley Concursal "menos de 2.500 particulares se han acogido a concursos de acreedores a través de esta ley".