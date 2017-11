Más de un centenar de personas se concentra por unidad de España en Bruselas

Bruselas, 7 nov (EFE).- Más de un centenar de personas se concentraron hoy frente a la oficina de la Generalitat catalana en Bruselas en favor de la unidad de España, según los cálculos de la Policía belga.

La concentración tuvo lugar poco antes de que 200 alcaldes secesionistas catalanes se reunieran en la misma zona en apoyo al gobierno autonómico destituido tras la entrada en vigor del artículo 155 de la Constirución, decidido por el Gobierno central para restaurar la legalidad tras la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre.

Bajo los lemas "We love each other" (Nos queremos) y "Better together" (Mejor juntos), los manifestantes expresaron su oposición a la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña con cantos de "Viva España, Viva Cataluña" y entonando el estribillo de la canción "Que viva España", de Manolo Escobar.

Con banderas europeas, españolas y catalanas, pidieron respeto "a la ley y la Constitución" y mostraron carteles diciendo "No en mi nombre".

Varios asistentes a la concentración han asegurado que la convocatoria se había realizado de forma espontánea, a través de un mensaje de Whatsapp que empezó a difundirse anoche y que muchos han recibido incluso esta misma mañana.

La manifestación coincidió con la presencia en el barrio europeo de 200 alcaldes independentistas catalanes en apoyo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y todos sus exconsejeros.

Durante los breves minutos en los que ambas concentraciones coincidieron, simpatizantes de uno y otro bando se enfrentaron verbalmente.