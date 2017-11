CCOO rechaza el recorte de 6.000 empleos en la plantilla de Siemens Gamesa

Bilbao, 7 nov (EFECOM).- El sindicato CCOO ha expresado hoy su "rechazo frontal" al anunciado recorte de 6.000 empleos de la plantilla del fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa para mejorar la competitividad de la compañía resultante de la fusión de la vasca Gamesa y de la división eólica de la firma alemana Siemens.

La dirección de Siemens Gamesa hizo ayer este anuncio de reducción del 23 % de su plantilla en el mundo para paliar las perdidas de 135 millones de euros en el segundo semestre de su año fiscal (entre abril y septiembre), el primero de actividad conjunta tras su integración.

La central sindical manifiesta, en un comunicado, no ser capaz de "entender" dicha decisión y achaca los malos resultados de la compañía a que "los inversores no han confiado en la dirección, puede que por la incertidumbre de que no saben cómo va a funcionar o por otras razones" y en que no todos los componentes de la nueva empresa "remamos en la misma dirección".