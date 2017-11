El Valencia podría igualar en la primera vuelta los puntos de la última Liga

Valencia, 6 nov (EFE).- El Valencia, si consigue mantener la dinámica de resultados que ha ofrecido hasta el momento, podría igualar en la primera vuelta de la Liga los puntos que sumó en toda la pasada temporada.

Cuando se han jugado once partidos, el equipo que entrena Marcelino García Toral acumula veintisiete puntos fruto de ocho victorias y tres empates y es el máximo goleador del campeonato empatado a treinta tantos con el Barcelona.

En la pasada temporada, el Valencia, que ahora es segundo, acabó el campeonato en duodécima posición con 46 puntos, por lo que en estos momentos ya lleva más de la mitad de los que alcanzó entonces.

Si el conjunto valenciano no reduce su promedio de puntos obtenidos, al final de la primera vuelta habrá logrado exactamente esos 46 puntos.

Se da la circunstancia de que Marcelino, a pesar de estar satisfecho con la dinámica del equipo, afirmó el sábado tras la victoria por 3-0 ante el Leganés que mantener este ritmo es "prácticamente imposible".

También señaló que las cifras del Valencia actual no están al alcance ni tan siquiera de equipos con el potencial del Real Madrid o el Barcelona, por lo que apeló a la humildad y la profesionalidad para seguir adelante.

Para mantener la dinámica actual hasta el ecuador del campeonato, el Valencia debe conseguir buenos resultados en los ocho partidos que jugará en casa ante Barcelona, Celta, Villarreal y Girona, y a domicilio contra el Espanyol, en la próxima jornada, Getafe, Eibar y Deportivo de la Coruña.

Además, si el Valencia mantuviera la misma dinámica de los once encuentros que ya ha jugado no solo en la primera vuelta, sino también en la segunda, llegaría a los 93 puntos, cifra a la que en más de una ocasión no ha llegado ni siquiera el campeón.

A estas alturas de la Liga, los ocho triunfos del Valencia en once partidos también reflejan una dinámica incomparable con la del año pasado.

En la Liga 2016-2017, el equipo sumó un total de trece victorias, ocho en casa y cinco fuera, en 38 jornadas, pero el octavo triunfo no llegó hasta la vigésimo octava, a finales de febrero, con motivo de la visita del Leganés a Mestalla (1-0).