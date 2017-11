Rubén Blanco: "Necesitaba jugar varios partidos seguidos"

Vigo, 6 nov (EFE).- El portero del Celta de Vigo Rubén Blanco aseguró estar "contento" por disfrutar de la continuidad en el equipo titular que le faltó en el inicio de la temporada, cuando Juan Carlos Unzué eligió a Sergio Álvarez para defender la portería en la Liga Santander.

"Yo siempre confío en mí, confianza no me faltaba, lo que necesitaba era jugar varios partidos seguidos. El año pasado cuando estaba teniendo la continuidad que quería tuve una lesión que me obligó a parar en el último tramo de la temporada. Y este año tampoco empecé jugando titular pero ahora el míster se decidió por ponerme", recordó el portero.

El internacional sub-21 se siente "cómodo" y confía en que Unzué siga apostando por él, aunque es consciente de que eso ya no depende de él: "Yo quiero jugar todos los partidos pero el míster es el que decide. A mí me queda trabajar duro en los entrenamientos para continuar teniendo minutos".

Tras vencer al Athletic (3-1), el Celta llega al parón liguero situado en el undécimo puesto con 14 puntos, ocho por encima del descenso y a cinco del sexto clasificado, el Sevilla de Eduardo Berizzo, extécnico celeste.

Precisamente el equipo sevillista será el próximo rival de los celestes, en un duelo con el que abrirán una serie de partidos que les llevará a enfrentarse a cuatro de los seis primeros clasificados antes de cerrar el año visitando al Deportivo de la Coruña en Riazor.

"Es verdad que ahora tenemos un calendario difícil porque nos vamos a enfrentar a equipos que nos exigirán mucho, pero yo veo al equipo en una línea ascendente. Serán partidos difíciles pero nosotros también somos un rival duro y capaz de plantar cara a cualquiera", manifestó.