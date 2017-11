Pons: Puigdemont llegó a Flandes buscando asilo y le van a dar puerta

Madrid, 6 nov (EFE).- El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha subrayado hoy que el expresidente Carles Puigdemont acabará siendo puesto a disposición de la Justicia española y ha señalado que llegó a la región de Flandes pensando que le iban a dar asilo "y lo que le están dando es puerta".

En una entrevista en TVE, Pons ha considerado que Puigdemont no eligió la Justicia belga, sino más concretamente la flamenca con la esperanza de que le pudiera ser favorable un juez nacionalista.

Pero es su situación la que no es "nada favorable", porque si hace una semana se hablaba de si le concedían asilo, ahora se discute cuánto tiempo tardarán en enviarlo a España.

Puigdemont, ha explicado el dirigente popular, "está sometido a un proceso de extradición que, sin ninguna duda, terminará con su puesta a disposición de la autoridad judicial española".

"Él llegó a Flandes pensando que le darían asilo y lo que le están dando es puerta" aunque "con tiempo, porque es un sistema garantista como el de cualquier país de Europa".

González Pons, que ha ironizado con el hecho de no encontrarse por Bruselas con Puigdemont porque está "en los bares" y él está en las instituciones donde no reciben al expresident, ha insistido en que no hay ninguna institución oficial europea o belga que haya recibido a Puigdemont.

Y ha considerado que "lo que se está ventilando en Bélgica" con este asunto es un "problema entre los partidos europeístas y los xenófobos, con Puigdemont de excusa como cualquier otra".

En cualquier caso, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha considerado "patético" que el expresidente de la Generalitat se comunique con "tuits desde cibercafés" en Bruselas mientras buena parte de su Govern está encarcelada en España.

Por eso ha señalado que el tuit que espera de Puigdemont es aquel en el que "pida perdón a los ocho consejeros" encarcelados "por su culpa" y ante el "peligro de fuga" que argumentó la juez tras su marcha a Bélgica.

"Lo peor de Puigdemont no es que sea un cobarde, es que se ha comportado como un traidor con sus compañeros de aventura", ha apuntado Pons.

El dirigente popular ha señalado, por otra parte, que le gustaría que tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre "no hubiera bloques".

Cataluña, ha apuntado, es una sociedad "muy plural, muy rica" que no conforman solo independentistas y constitucionalistas, porque tiene "muchas más cosas". Y le gustaría por eso que, tras los comicios, no ganen los unos o los otros, sino que "gane Cataluña".

En su opinión, éstas son unas elecciones diferentes que deben buscar la vuelta a la normalidad, y por eso ha insistido en su deseo de no acabar en bloques y que los partidos intenten "empezar a zanjar la división entre los catalanes al día siguiente" de la cita con las urnas.