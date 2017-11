Pérez-Reverte: Soy escritor como consecuencia de una vida y de unas lecturas

(Corrige la entradilla de la NR1080)

Barcelona, 6 nov (EFE).- El escritor Arturo Pérez-Reverte ha dicho hoy, al recoger el Premio Barcino que concede la semana de Novela Histórica de Barcelona, que es escritor como "consecuencia de una vida y de unas lecturas".

En su discurso, Pérez-Reverte ha señalado que en su larga trayectoria ha comprendido que "es un error mirar al pasado con la mirada del presente, y que no se puede mirar la conquista de México, las cruzadas, la Guerra dels Segadors o la Guerra Civil española con una mirada actual condicionada por los derechos humanos, el buen rollo histórico, las ONG o la mirada moderna humana" y ha dicho que "es peligroso porque impide ver con claridad lo que ocurría antes".

Ha confesado que le gusta contar esos momentos históricos desde allí, "nunca desde el buenismo al que la sociedad actual nos ha conducido" y "no es lo mismo mirar el genocidio, la barbarie, los templos destruidos, las matanzas desde aquí que desde allí", ha añadido el académico.

En "Oro" justamente intenta ver ese mundo como lo miraban "aquellos campesinos que vivían bajo reyes incapaces, ministros corruptos y curas fanáticos, esa gente que salía de ocho siglos de acuchillar moros o acuchillarse entre ellos, y eso permite cambiar la visión".

Ha comenzado sus palabras el autor de "La tabla de Flandes" explicando que tuvo la suerte de "nacer en una casa con una biblioteca grande", la de sus abuelos, donde había además una litografía y un grabado de Brueghel el Viejo y de Las Lanzas de Velázquez".

En ese ambiente fraguaron sus primeras lecturas del gran folletín del siglo XIX y comienzos del XX, de Alejandro Dumas, Walter Scott, Victor Hugo, Dickens, Defoe y luego a Galdós y Valle-Inclán.

"Con Alejandro Dumas se dio cuenta de que en el cuadro de Las Lanzas lo más interesante era lo que estaba detrás, esas lanzas de soldados que no se veían y que eran los que habían hecho el trabajo sucio, a los que tapaban los generales, el caballo y la bandera", ha apuntado el escritor murciano.

Esas lecturas más el cine fueron creando "un imaginario y un amor por la historia" y llevó a Pérez-Reverte a comprender que "la historia no era un mero divertimento, sino que ayudaba a comprender el presente".

Fue así como el autor de "El húsar" descubrió que los libros sobre cruzadas, la conquista de la Nueva España, El jorobado de Paul Feval, o el Conde de Montecristo hablaban de él: "me ayudaban a comprender mi vida, la España en la que vivía, mis juegos y esa decepción ya no me abandonó nunca".

"Soy un escritor accidental, porque yo era un reportero feliz y la lectura me fue llevando junto con la vida personal hacia una actitud de escritor que nunca había buscado", ha comentado Pérez-Reverte, quien no ha escondido la ventaja que le proporcionaba su profesión de reportero de guerra: "Tengo la ventaja a la hora de contar la violencia, porque tuve 21 años de aprendizaje intenso en territorio hostil".

Se ha referido al elogio que el jurado del premio Barcino hacía de su "pesimismo galdosiano", que Pérez-Reverte prefiere ver como "sólo realismo", pues, en realidad, "se tortura, se viola, se mata, se quema, y siempre es el ser humano".

Se siente "un escritor feliz", que no sufre cuando afronta cada nuevo proyecto narrativo, "feliz cuando me documento, me rodeo de los objetos de la época y voy a los lugares, para luego inventar mundos y adaptarlos a mi memoria y mi mirada".

Esa sensación de experiencia vivida que da la historia, casi analgésica, le ha permitido ver que cuando vio arder la biblioteca de Sarajevo, Beirut o Nicosia ya lo había leído en muchas novelas históricas y "era fácil reconocer Troya, Bizancio o Jerusalén", porque, en definitiva, "siempre es el ser humano repitiendo su propia historia".

En la glosa biográfica, el periodista Sergio Vila Sanjuán ha recordado que Pérez-Reverte es "el responsable de que la gran historia reapareciera en la narrativa española con su primera novela "El húsar", publicada en 1986, en unos años ochenta amnésicos, en los que se levantaba un país nuevo y todos aspirábamos a vivir el presente".