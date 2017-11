Pediatras reclaman vacuna VPH para niños y rotavirus con financiación pública

Madrid, 6 nov (EFE).- Pediatras expertos en vacunación infantil han reclamado la inclusión de las vacunas del rotavirus y del virus del papiloma humano (VPH) para niños en el calendario oficial con financiación pública, ya que lo consideran una cuestión de salud pública.

Así se ha puesto de manifiesto en un debate organizado por EFE, en colaboración con MSD, sobre las vacunas del rotavirus, enfermedad que provoca fuertes diarreas y problemas gastrointestinales en niños menores de dos años; y del VPH, causa del cáncer de cérvix, ano, vulva, vagina, pene y orofaringe, que se administra públicamente a niñas a partir de 12 años, pero no a niños.

En este encuentro han participado los doctores Ignacio Salamanca, coordinador del Grupo IHP de Pediatría; Josep Marés, del Instituto Pediátrico Marés-Riera de Blanes (Girona); y el director médico de MSD, Manuel Cotarelo.

El doctor Marés ha subrayado la seguridad de la vacuna del VPH: "Tenemos una herramienta eficaz y efectiva que garantiza su seguridad. Demostrada inicialmente en ensayos clínicos en más de 90.000 personas y que, además, se ha administrado en 270 millones de dosis con sistema de vigilancia activa y pasiva".

Su administración, añade Marés, evita los cánceres que causa el VPH, cuyo riesgo aparece en el inicio de la vida sexual, por eso los 12 años es la edad más efectiva para su cobertura, antes de esta etapa. El 90 por ciento de estos cánceres son prevenibles con vacunas. Si no hay virus, no hay cáncer".

En chicas hay una cobertura del 80-85 por ciento, en España, pero "la asignatura pendiente son los chicos", ya que en ellos la recomendación es individual y es la familia quien costea el gasto, a diferencia de países como Australia, Estados Unidos y otros de nuestro entorno, expone este pediatra.

"Con los datos epidemiológicos conocidos, la carga de enfermedad en hombres y mujeres, su transmisión por contacto sexual y la seguridad demostrada de las vacunas, no veo ninguna razón para no extender la vacunación a hombres y mujeres si queremos reducir la incidencia; es objetivo prioritario su inclusión en las estrategias de salud pública y en el calendario de vacunas", resalta Marés.

Las autoridades sanitarias -opina- "tienen que evaluar el coste de incluir esta vacuna para chicos preadolescentes en el programa; con los datos que hay de seguridad y efectividad les corresponde a ellos tomar una decisión para luchar contra la enfermedad del papiloma; tenemos una oportunidad", ha remarcado.

La vacuna del rotavirus no está incluida en los programas de vacunación públicos, aunque la Asociación Española de Pediatría lo recomienda. Su cobertura privada e individual alcanza el 50 por ciento.

"Al ser una vacuna no financiada, tenemos el problema de su cobertura, pero además está la falta de percepción de esta enfermedad, incluso por parte de profesionales de la salud que no hacen una recomendación activa. El 90-95 por ciento de los padres vacunan a sus hijos para protegerles, pero 7 de cada 10 no conoce la vacuna del rotavirus", explica el doctor Ignacio Salamanca.

De las 10 principales causas de mortalidad en el mundo, la diarrea es una de ellas. Unos 500.000 niños mueren al año por rotavirus. Un niño muere por diarrea cada minuto, informa este pediatra.

La mortalidad es muy baja en España, pero la asistencia a las urgencias, las hospitalizaciones, los efectos psicológicos, el sufrimiento del bebé y las bajas laborales lo convierten en un problema de salud pública que tiene solución porque la enfermedad es prevenible, añade este médico.

En países como Finlandia, Bélgica, Austria, Reino Unido, Alemania o Italia está en sus calendarios vacunales y la OMS insta a incluirla, recuerda el doctor Salamanca.

En España, la vacunación de 400.000 niños al año evitaría 7.000/8.000 hospitalizaciones, 50.000/60.000 consultas y un ahorro de unos 28 millones de euros al Sistema Nacional de Salud, afirma el pediatra.

El rotavirus, completa el doctor Mares, "es una enfermedad invisible, un virus oculto, pasa por delante, está en todos los sitios, pero no se ve. La varicela, por ejemplo, sí. Pero todos los niños lo pillan. Provoca dolor, vómitos, llanto, perdida de peso, deshidratación... y en países en desarrollo muchas muertes. Una de cada cuatro diarreas en menores de dos años es por este virus".

El doctor Cotarelo agrega que "la percepción de las autoridades sanitarias con el rotavirus es que no es una enfermedad de alto riesgo" en España.

En cuanto al VPH, este médico defiende la extensión de la vacuna para niños en el calendario público y apuesta por maximizar las coberturas vacunales, impulsar su investigación y potenciar la información clara, rigurosa y transparente sobre ellas.