El mundo reclama más acción contra elusión fiscal tras "papeles del paraíso"

Redacción Internacional, 6 nov (EFE).- Las reacciones a los denominados "papeles del paraíso", divulgados este domingo tras una investigación periodística internacional y que vinculan con paraísos fiscales a importantes personalidades de todo el mundo, se centraron hoy en reclamar más lucha contra el fraude.

Nombres como los de las reinas Isabel II de Inglaterra y Noor de Jordania; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; ministros de los actuales Gobiernos de Argentina o Brasil; asesores del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, relacionados con territorios opacos, según dicha investigación, generaron un intenso debate este domingo.

En España, donde la información fue divulgada por el periódico digital El Confidencial y la cadena de televisión La Sexta -incluidos en el centenar de medios que compone el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)-, los primeros casos conocidos son los del político Xavier Trias y el músico José María Cano.

Mientras el exalcalde de Barcelona y jefe del grupo del PDeCAT en el Ayuntamiento de esa ciudad, que, según la investigación, formaría parte de un fideicomiso familiar en las Islas Vírgenes, el exintegrante de Mecano y ahora pintor tendría registrada una sociedad en Malta, participada a su vez de otra en Curazao, para gestionar su negocio de arte.

"Cuando sabes que has hecho algo mal, tienes que dimitir, pero cuando estás convencido (de) que no has hecho nada malo, no estás dispuesto a dimitir por esto", dijo hoy el político catalán en una rueda de prensa, en la que confesó que ciertas informaciones "pueden tener algún sentido de veracidad", aunque en lo referido a él "son absolutamente falsas".

Trias anunció que él y sus hermanos -afectados también por los "papeles"- abrirán, con ayuda de un abogado, una investigación para conseguir los documentos que les relacionan con el caso.

Ante las voces políticas que cuestionan la presunta mala praxis del que fuera regidor de Barcelona, el Gobierno español aseguró hoy que la Agencia Tributaria actuará de oficio para investigar a los ciudadanos de este país que aparezcan en los "papeles del paraíso".

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo ante la prensa un llamamiento a "asesores jurídicos y fiscales" para que no colaboren en la ocultación de patrimonios y actividades, y ayuden a evitar que estas situaciones se produzcan.

En la línea de la prevención se movieron hoy también voces en el seno de la Unión Europea (UE), como el vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, quien destacó que "casos como este exactamente enfatizan la necesidad de que todos los Estados miembros se impliquen porque, después de todo, son todos los Estados miembros los que pierden sus ingresos fiscales".

A su entrada a la reunión de Ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), celebrada hoy en Bruselas, el político letón confió en que la filtración dé un "nuevo ímpetu" a la labor del club comunitario contra la elusión fiscal e insistió en la necesidad de seguir trabajando en ese ámbito.

Mientras, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, explicó que la filtración de los "papeles del paraíso" es al tiempo una "buena" y "mala" noticia, porque, por un lado "escandaliza" a la opinión pública y por otro "ayuda a tomar conciencia" de la necesidad de avanzar "sin pausa" en la lucha contra el fraude.

Malta es uno de los países señalados entre los 19 territorios opacos que figuran en los 13 millones de documentos filtrados por la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ.

Hoy su ministro de Finanzas, Edward Scicluna, defendió en Bruselas que se necesita "más transparencia" para luchar contra la evasión fiscal y que cuando se implementen las medidas contra estas prácticas aprobadas recientemente por la UE "los abusos que vemos hoy, sin duda, disminuirán".

Frente a las acusaciones contra su país, Scicluna indicó que si un individuo es accionista de una empresa maltesa su nombre figura en un registro público consultable en internet.

Por su parte, en un gesto de transparencia, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, publicó hoy su declaración de renta de 2016 tras su aparición en los "papeles" como director, entre 1998 y 2000, de dos sociedades "offshore" (extraterritoriales) afincadas en Barbados.

Tras declarar que "no hubo lugar a remuneración alguna", su declaración registra un patrimonio bruto de unos 2,1 millones de dólares.

Países como Alemania, Canadá, Pakistán, México o India también reclamaron hoy la necesidad de avanzar contra la opacidad fiscal, mientras la lista de personalidades del mundo de la economía, la política, el deporte o el espectáculo incluidos en los "papeles del paraíso" seguirá desvelándose día a día.