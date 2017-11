Leonor Watling: "En España no hay nadie tan poderoso como Weinstein"

Madrid, 6 nov (EFE).- Leonor Watling ha dicho hoy que no sabe si en España "saldrían a la luz" casos de abusos como los del productor estadounidense Harvey Weintein y ha considerado que aquí "no hay nadie tan poderoso como él".

En España, la industria del cine "es un mundo mucho más horizontal, no hay esas pirámides de poder tan salvajes", ha señalado a Efe la actriz quien, no obstante, afirma que "el miedo de una víctima es siempre subjetivo".

Watling, que hoy ha presentado en Madrid la película "Musa", de Jaume Balagueró en la que trabaja, está convencida de que el acoso sexual no es un conflicto entre hombres y mujeres, sino "un problema que involucra a todos".

"Creo que es maravilloso lo que está pasando y creo que el cine ya está haciendo su parte", ha considerado la actriz.

Desde su punto de vista "es evidente que si esto pasa en cualquier gremio, y pasa -dice- , la prensa no le da la misma repercusión que si es una ayudante de un decano. No interesa tanto, no tiene ni el mismo morbo ni el mismo peso, ni se le da tanta repercusión".

"El hecho de que ocupe tanto espacio y que esa mujer se dé permiso para contar lo que le ha pasado, es maravilloso", ha considerado.

Además, los gestos "pueden ayudar a una persona; si eres camarera y ves a Uma Thurman al borde de las lágrimas que dice que tiene que esperar a que se le pase el cabreo para poder hablar, si 'Kill Bill' se siente así, yo 'maricarmen', secretaria, o cajera de un supermercado, tengo todo el derecho a sentirme mal y decirlo. Eso no tiene precio".

La actriz es consciente de que el hecho de que ahora existan redes sociales, y antes no, podría haber ayudado; "si en el 92 -dice Watling-, una mujer hubiera podido tuiter que en ese momento estaba encerrada en el baño de un hotel con Harvey Weintein fuera, aporreando la puerta... Ahora -reflexiona-, también hay que tener valor para poner el tuit".

"Por encima de todo, con toda esta historia -apunta-, creo que hay que tener compasión y admiración por las mujeres que han hablado y han denunciado acoso".