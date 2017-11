Cantautora venezolana Alaya "desnuda su alma" en el nuevo álbum

Miami, 6 nov (EFE).- La cantautora venezolana Alaya lanzará en enero su nuevo disco con el que "empujará los límites de la música latina para crear un concepto de pop-urbano inédito para el mercado hispano", según declaró.

La punta de lanza de este proyecto es el tema "Bling Bling", cuyo vídeo se estrenó a finales de octubre en las plataformas digitales sociales, logrando capturar más de un millón de visitas en YouTube en sólo 48 horas.

Inspirado en la relación de una amiga con un hombre que intentó deslumbrarla con joyas y dinero, "Bling Bling" es el primer corte promocional del álbum homónimo que lanzará a principios de 2018 y que ella clasifica como un registro "puro Alaya".

"Mi sonido es orgánico, es quien soy como artista. Existen muchos cantantes y muchos géneros musicales. Lo único que puedo aportar es eso, precisamente: ser Alaya", manifestó a Efe la joven de 24 años.

"Crecí escuchando a Michael Jackson, Madonna y Jennifer López, pero también la música urbana, y todo eso, creo yo, se mezcló y se hizo parte de mi ADN", expresó durante una gira promocional por Estados Unidos.

Esto se debe a que la artista utilizó su pasión por diferentes géneros musicales para crear un sonido urbano único, que fusiona el reguetón con ritmos como dancehall, jazz, trap y la música electrónica, apoyado por un estilo de producción característico del pop internacional.

Al mismo tiempo, Alaya es consciente de que el mercado urbano es dominado por artistas masculinos, algo que ella espera poder cambiar.

"Ese fenómeno es algo que siempre me he preguntado: ¿por qué el público no está ahí para las cantantes mujeres?".

"Quizás hay que apoyar más a las mujeres en la música urbana, pero creo que el público está ahí, esperando por nosotras, solo hay que llegar a él. Eso abrirá las puertas para otras", apuntó la artista, que actualmente radica en Los Ángeles, donde se filmó el vídeo de "Bling Bling".

La artista se prepara para el lanzamiento de su álbum apoyada por una gira promocional que incluirá Chile, México y Argentina.

"Tengo muchas ganas de constatar la reacción del público en persona", confesó.