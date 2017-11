Zidane: "Los primeros que no están contentos son Karim y Cristiano"

Madrid, 5 nov (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, admitió que "los primeros que están contentos" por su falta de gol en Liga son Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, a los que defendió tras su triunfo ante Las Palmas, convencido de que pronto volverán a marcar en la competición doméstica.

Aseguró Zidane que no sintió diferencia en el trato de la grada del Santiago Bernabéu con Benzema, al que silbaron, y Cristiano Ronaldo, al que apoyaron en cada ocasión fallada.

"No vi eso, al final creo que lo que queremos hacer es seguir trabajando y haciendo las cosas bien. Se habla de Karim y Cristiano, miras la Liga y ellos son los primeros que no están contentos por los goles que llevan pero no pasa nada, lo importante es el trabajo y las ocasiones que creamos. Dentro de poco marcarán. Vamos a tener tranquilidad", defendió.

En el caso de Cristiano justificó los gestos del portugués y que no celebrase el tercer tanto que nacía tras un pase medido suyo a Isco. "Ha dado el pase de gol y está muy contento por el pase que ha dado a Isco", aseguró Zidane.

"A lo mejor no se ve pero está contento por dar un gol bonito en contraataque. Sabemos que a él le gusta marcar y está más feliz cuando lo hace, puede ser, pero estamos todos convencidos de que va a marcar la diferencia. En Liga no lo ha hecho de momento pero sí en Champions, y hace cosas útiles al equipo. Siempre al final va a ser el jugador que marque la diferencia", añadió.

El tercer integrante de la BBC, el galés Gareth Bale, ya estará en perfectas condiciones para jugar el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, aseguró Zidane. "La intención ahora es empujar a Gareth porque está bien. No ha podido estar con nosotros hoy porque le falta un poco, pero tenemos quince días para ponerle perfecto. Veremos como lo vamos a gestionar pero la idea es que esté listo después del parón contra el Atlético de Madrid".

Zidane celebró el regreso a los triunfos tras dos derrotas, en Liga frente al Girona y en Liga de Campeones ante el Tottenham. "Después de los dos últimos partidos era importante ganar, hicimos tres goles, dejamos la portería a cero y al final conseguimos la victoria que necesitábamos".

Con un nuevo parón, el técnico madridista hizo balance. "No es un mal comienzo de temporada. Si miras los dos últimos partidos fue un palo complicado pero es lo que tenemos, sabemos que podemos mejorar las cosas. Hoy era importante ganar, empezamos con dificultad la primera parte pero en la segunda metimos mucha más velocidad en nuestro juego con balón. Estoy contento porque al final los jugadores lo necesitaban".

Especialmente celebró el técnico madridista el primer partido titular en Liga de Jesús Vallejo tras estrenarse en Copa y los minutos para los más jóvenes. "Es importante para ellos jugar y mostrar que pueden estar aquí, sobre todo contento por Jesús porque es su segundo partido titular con el equipo y lo hizo muy bien. Me alegro por él. Asensio siempre cumple cuando juega y Ceballos no ha tenido suerte por un golpe muy fuerte que le ha hecho complicado jugar".

Admitió Zidane que corrió riesgos con Nacho y Casemiro, apercibidos de sanción antes del derbi madrileño, pero contento con el resultado. "Es riesgo pero como soy positivo, no pienso en estas cosas. Al final cambié a Casemiro por eso, pero al principio no porque no los voy a quitar por tener cuatro tarjetas".