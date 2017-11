"Pepitos grillo" ayudarán a los mayores a tener una vida más saludable

Valencia, 5 nov (EFE).- Entrenadores virtuales ayudarán a personas mayores a participar en actividades físicas y mentales y les insistirán en la importancia de las actividades sociales y los buenos hábitos alimenticios, como si fueran sus "pepitos grillo", para inculcarles las claves de un estilo de vida saludable.

Esos entrenadores forman parte de un proyecto europeo que tiene como objetivo promover el envejecimiento saludable aprovechando los últimos avances en inteligencia artificial y realidad virtual.

La Universitat Politècnica de València, a través del grupo SABIEN-ITACA, es uno de los socios del proyecto europeo de Council of Coaches (COUCH), según ha informado a Efe esta institución.

La universidad desarrollará, junto con expertos de otros seis centros europeos y bajo la coordinación de la Universidad de Twente, un Consejo de entrenadores virtuales -"coaches"-.

Unos "avatares", como los integrantes del grupo lo llaman, "totalmente innovadores", que podrán interactuar con los usuarios, ofreciéndoles información de interés para ayudarles a llevar un estilo de vida saludable.

Cada entrenador, para una misma situación, ofrecerá una serie de diferentes recomendaciones, pautas y datos, pero huyendo de la imposición.

Según el coordinador del grupo SABIEN-ITACA de la Universitat Politècnica de Valencia, Vicente Traver, la clave es la información porque se quieren crear como tres "pepitos grillo" para cada usuario, con información detallada y recomendaciones, todo ello encaminado a mejorar el día a día de las personas mayores.

El enfoque de las informaciones y las recomendaciones se centra en darles a elegir y se rehuye del paternalismo y la imposición, según ha explicado Traver.

Cada entrenador estará especializado en un ámbito y en una situación determinada y ofrecerá a los usuarios, a través de sus móviles o tabletas, información detallada sobre salud y bienestar.

Pero, además, podrán interactuar discutiendo estos temas tanto con el usuario individualmente como entre ellos con la intención de inculcarles las claves de un estilo de vida saludable.

También los propios usuarios podrán solicitar una reunión de equipo con el consejo o un entrenador por separado en cualquier momento, cuando necesite motivación o ayuda.

Los usuarios que interactúen con sus entrenadores virtuales se beneficiarán más, pero incluso los usuarios pasivos que no participen activamente en las discusiones, obtendrán información y mensajes motivacionales que podrían conducir a cambios de comportamiento "simplemente escuchando la discusión entre los entrenadores virtuales sobre su situación y su comportamiento", ha explicado el gerente de proyecto de RRD, Harm op den Akker.

La interacción entre los "avatares" y cada usuario se basa en el uso técnicas de inteligencia artificial y diferentes sensores que permiten monitorizar diferentes variables de los usuarios.

"Precisamente esta es nuestra principal aportación al proyecto; desarrollaremos una plataforma basada en nuestros resultados del proyecto universal que permitirá la recogida de información de los sensores y facilitará la relación con los entrenadores virtuales", ha apuntado el investigador del grupo SABIEN-ITACA Álvaro Fides.

El Consejo de Entrenadores se probará inicialmente con un grupo de personas mayores con diferentes problemas asociados a su edad; y posteriormente participará un grupo de usuarios con diabetes tipo 2 y dolor crónico.

El proyecto COUCH tiene una duración de tres años y está financiado por el programa europeo Horizon2020.

Junto a la UPV y la Universidad de Twente, participan también el Roessingh Research and Development (RRD), el Danish Board of Technology Foundation (Dinamarca), la Pierre et Marie Curie University, Paris 6 (Francia), la University of Dundee (UK) e Innovation Sprint (Bélgica), han informado las fuentes.