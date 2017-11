Madrid, 5 nov (EFE).- Las cinco claves de la undécima jornada de LaLiga Santander:

1. La respuesta de Paco Alcácer

La sorpresa en el once de Ernesto Valverde aprovechó la oportunidad con dos goles decisivos. Ni Lionel Messi ni Luis Suárez. Paco Alcácer, 122 minutos, un tiro y una asistencia en este curso de Liga hasta el encuentro de este sábado, fue el protagonista inesperado del triunfo, el impulsor de tres puntos más del líder. Hasta entonces era el cuarto jugador de la plantilla con menos minutos; desde ahora espera más volumen de tiempo, más ocasiones.

2. La histórica racha del Valencia

Nadie frena al Valencia. Invicto e imponente. Su empate contra el Real Madrid (2-2) o el Atlético de Madrid (0-0), en las jornadas segunda y cuarta, respectivamente, ya apuntaban el indiscutible salto del equipo, desatado después, a golpe de siete triunfos consecutivos, con los que iguala su mejor racha histórica en 83 temporadas en Primera División, y 26 tantos en esa serie de duelos.

3. El oportunismo de Casemiro y el golazo de Asensio

En una versión gris, sin exprimirse en exceso, el Real Madrid tiene individualidades que determinan los partidos. Desde ahí superó a Las Palmas, primero con el oportunismo de Casemiro, ese goleador imprevisto que aparece siempre en momentos claves para su equipo, y después con el talento de Asensio, que conectó un zurdazo precioso, imparable y definitivo para el duelo y los tres puntos de su conjunto. Isco completó luego la goleada: 3-0.

4. La reinvención de la estrategia del Atlético

La estrategia a balón parado, una mina de puntos para el Atlético cuando conquistó, por ejemplo, su última Liga en 2013-14, ha necesitado una readaptación desde entonces. Estudiado y vigilado hasta el más mínimo detalle en esas jugadas por sus adversarios, con un indiscutible bajón productivo, ha innovado en los últimos duelos. Ya lo apuntó ante el Villarreal y el Qarabag y lo transformó con éxito, en el minuto 91, con el 0-1 de Thomas Partey en Riazor.

5. La depresión del Athletic

"Estamos viendo un equipo en San Mamés y otro fuera. Y eso lo tenemos que corregir. No puede haber tanta diferencia entre un equipo y otro", advertía José Ángel 'Cuco' Ziganda, su entrenador, nada más consumarse la enésima decepción de la temporada como visitante de un equipo inmerso ya en una irregularidad preocupante, con once puntos en otras tantas jornadas, a cinco del descenso. Ahora encadena tres derrotas consecutivas en el campeonato. "Ya no valen las excusas, sólo nos vale ganar", remarcó Raúl García.