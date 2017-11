Bezabeh anuncia que en 2018 correrá pruebas de maratón y no hará pista

Jaén, 5 nov (EFE).- Alemayehu Bezabeh, ganador este domingo de la trigésimo tercera edición del Cross del Aceite de Torredonjimeno (Jaén), ha anunciado que en 2018 dará el salto a las pruebas de maratón después de correr en estos meses pruebas de campo a través.

De esta forma, el atleta etíope nacionalizado español descarta esta campaña correr en pista, donde en 2008, en los Juegos Olímpicos de Pekín, se clasificó undécimo en la final de 5.000 metros.

En declaraciones a los periodistas, tras vencer en el Cross del Aceite de Torredonjimeno, Bezabeh ha declarado: "Para 2018 tengo previsto dar el salto a las carreras de maratón. Es el objetivo que me he marcado y así he planificado los entrenamientos de esta temporada", ha indicado.

No obstante, el dos veces campeón de Europa de campo a través, en 2009 y 2013, también ha anunciado que en cross tiene como dos retos ganar el Campeonato de España y formar parte de la selección española que corra el Europeo.

"Son dos objetivos a corto plazo. Ganar en Torredonjimeno, una prueba muy dura, me dará moral para los próximos retos de la temporada de campo a través", ha indicado.