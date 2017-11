Asensio: "Ha sido un golazo"

Madrid, 5 nov (EFE).- Marco Asensio, centrocampista del Real Madrid, aseguró que marcó "un golazo" a la UD Las Palmas, en su zurdazo a la escuadra de 30 metros al bote pronto, aunque no lo situó como su mejor tanto de madridista.

"Ha sido otro buen gol. La he podido enganchar bien. Yo era el encargado de estar ahí al rechace y ha podido entrar. Ha sido un golazo. Todavía no lo he visto repetido y no sé si es el mejor gol. Puede que sean los dos de la Supercopa contra el Barcelona", aseguró en Movistar +.

Asensio destacó la mejoría del juego del Real Madrid en la segunda mitad. "Las Palmas es un buen equipo, tiene un buen trato de balón pero en la segunda parte nosotros hemos mejorado y hemos llegado con más facilidad y pudimos hacer esos dos goles".

Y restó importancia a la sequía goleadora de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en Liga. "Somos un equipo, no hay que mirar quién marque el gol o dé la asistencia. Todos remamos en la misma dirección".