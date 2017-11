Viera, mezcla de Suárez y Cavani que ya está entre las 12 promesas mundiales

Montevideo, 4 nov (EFE).- El uruguayo de 17 años Gustavo Viera sueña despierto con llegar a la elite del fútbol y ganar grandes cosas, y con más razón luego de que la revista France Football lo citó entre los 12 jugadores más prometedores del mundo junto a otros como Marco Asensio, Gabriel Jesús, Dele Alli o Kylian Mbappé.

"Estoy muy orgulloso porque es un pequeño logro en mi carrera, no cualquiera está en una revista de esas. Estoy muy contento y es algo que te ayuda a seguir", dijo Viera en una entrevista con Efe.

Con apenas ocho encuentros en el primer equipo del Liverpool uruguayo, ya es considerado una de las más promisorias estrellas, y está en la mira de las principales ligas europeas.

El delantero dijo que se enteró de que su nombre apareció en France Football mientras estaba en su casa y le llegó una notificación a su celular.

"Cuando entré y empecé a leer (la publicación) pensé que no era verdad", destacó Viera, y agregó que al descubrir que era cierto, sintió orgullo porque "es un pequeño logro" en su carrera deportiva.

La lista de estrellas incluye a Killyan Mbappé, del Paris Saint-Germain; Ousmane Dembelé, del Barcelona; y Gabriel Jesús y Leroy Sané, del Manchester City, considerados "los chicos dorados".

Además, están "los precursores", lista que integran Marco Asensio, del Real Madrid; Dele Alli, del Tottenham; Matthijs de Ligt, del Ajax, y Gianluigi Donnarumma, del Milan.

Mientras que en "las estrellas bebé" se encuentran Vinicius Junior, del Flamengo; Maximiliano Romero, de Vélez Sarsfield; Mason Mount, del Vitesse y Viera.

Viera admira a las dos estrellas de su país, Luis Suárez, del Barcelona y Edinson Cavani, del Paris Saint-Germain, y añora con llegar a lograr lo que consiguen ellos en sus equipos.

"Cavani y Suárez son increíbles. Siempre los admiré y son muy profesionales. Son de los mejores 9 del mundo los dos, es algo que te demuestra que se entrenan y trabajan mucho para estar ahí", dijo.

Según la revista, Viera es "una síntesis" de sus dos "prestigiosos compatriotas". Él coincide ya que dice tener las características de Suárez pero también le gusta jugar por fuera del área y entrar a ella con potencia y velocidad, como Cavani.

Dijo tomarse con calma los rumores sobre el supuesto interés en el él de Everton, Liverpool, Chelsea, Barcelona e Inter.

"Es lindo que me anden nombrando por ahí, que salga en muchos lados, pero eso no significa que ya llegaste. Es un logro más, mi familia está muy contenta y en Liverpool también me han felicitado", contó.

Además de afianzarse en la Primera División, el próximo paso para la joven promesa será tener un lugar en la selección sub'20 y competir en torneos internacionales, como ya lo hizo en el Suramericano sub'17 jugado en Chile.

"Mi sueño es ser un Suárez, un Cavani, tratar de ganar grandes cosas, balones de oro como Cristiano Ronaldo y Messi, jugar una Champions (League) y ganarla. Lo que todo jugador de fútbol sueña", subrayó.

Viera cree que para responder al interés que ya comienza a despertar en Europa, debe esforzarse para demostrar primero que es un gran jugador.

Entre todas las ligas que preguntan por él, la que más le llama la atención es la Premiere League, quizá algo tenga que ver el Liverpool en que juega y en el que espera "agarrar mucha experiencia" mientras juega en Uruguay.