Simeone deja en el banquillo a Gameiro y da la titularidad a Augusto

A Coruña, 4 nov (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, ha dejado en el banquillo ante el Deportivo al francés Kevin Gameiro, utilizará en la banda derecha a Augusto Fernández y adelantará a la punta del ataque a Ángel Correa, que jugará junto a Antoine Griezmann en el estadio de Riazor.

Simeone ha tenido que retocar la alineación que había repetido ante el Villarreal en Liga y el Qarabag en la Liga de Campeones por la lesión de Filipe Luis, con una elongación, y además ha hecho otro cambio por decisión técnica.

A Filipe, ex del Deportivo, le sustituye en el once del Atlético de Madrid Lucas Hernández, mientras que el otro cambio en el once, el de Augusto por Gameiro, responde a una decisión técnica.

El conjunto rojiblanco también presenta las bajas de Koke Resurrección, fuera por sexto duelo consecutivo por un edema muscular, y Yannick Carrasco, ausente en los cinco choques más recientes por una tendinopatía rotuliana.

El once en Riazor es el formado por Oblak; Juanfran, Godín, Savic, Lucas; Augusto, Thomas, Gabi, Saúl; Correa y Griezmann.

En el Deportivo, Cristóbal Parralo forma con la alineación esperada, la que ganó el pasado lunes a la UD Las Palmas (1-3), con Pantilimon; Juanfran, Schär, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Borges; Cartabia, Valverde, Bakkali; y Lucas Pérez.