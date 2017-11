Míchel: "Tuvimos juego, corazón y actitud, pero no estuvimos del todo bien"

Madrid, 4 nov (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, declaró que su equipo tuvo "juego, corazón y actitud", aunque reconoció que no estuvo del todo bien para superar al Albacete, "un buen rival" ante el que "faltó más continuidad durante noventa minutos".

El Albacete se adelantó en el marcador del partido con un gol de Héctor Fernández y a falta de once minutos para el final igualó Raúl de Tomás.

"En casa queremos sumar de tres en tres y no ha podido ser. Hemos iniciado con tres centrales por su juego directo, su estrategia, queríamos dar profundidad, y no lo hemos hecho del todo bien, pese a que estaba entrenado. El empate es justo porque no hemos sabido contrarrestar su juego", dijo Míchel.

"Hemos planteado una cosa y hay que reconocer que no ha salido bien", confesó el técnico madrileño, que aseguró que su equipo tiene que "vivir desde la humildad".

"En casa, sea el rival que sea, hay que sumar de tres y hoy no hubo noventa minutos de continuidad en la manera de jugar. Por un lado estará el mérito del Albacete y por otro no habremos hecho cosas bien. Tuvimos corazón, juego y actitud, pero no estuvimos del todo bien", apuntó.

Por último, Míchel negó que algunos de sus jugadores sientan presión por llevar la camiseta del Rayo.

"Los jugadores tienen que asumir la presión de llevar la camiseta del Rayo en Segunda. Tenemos que ser un equipo con aspiraciones de subir. Es un peso que no me parece tal. El jugador tiene que saber que hay una afición detrás y que la obligación es luchar por lo más alto", concluyó.