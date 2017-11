Emre Mor, descartado para recibir al Athletic

Vigo, 4 nov (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, ha confirmado hoy, en la víspera de recibir al Athletic Club en Balaídos, que el internacional turco Emre Mor es baja para el choque al resentirse del esguince en el tobillo derecho que ya le impidió viajar a Málaga el pasado lunes.

"En el transcurso de la semana parecía que todo iba mejor pero en el entrenamiento de ayer se resintió un poco y él no se siente con la suficiente confianza como para jugar este partido. Por eso hemos decidido junto a los médicos que, aprovechando que ahora viene un parón, descanse bien para recuperar ese tobillo", indicó Unzué.

"Es un contratiempo porque es un jugador diferente que te da alternativas", añadió el técnico navarro, quien confía en que Emre Mor no viaje con su selección a pesar de estar citado. "Si nosotros no lo utilizamos no creo que esté disponible para jugar con Turquía", opinó.

El preparador celeste ha citado a 19 futbolistas, entre los que no se encuentran el portero Iván Villar, único descarte técnico, y el central argentino Facundo Roncaglia, que se encuentra en la última fase de recuperación de la rotura fibrilar que sufrió en el amistoso contra el Pachuca mexicano.

La principal novedad en la lista es la presencia del defensa del filial Diego Alende, al que Unzué ha convocado porque el central argentino Gustavo Cabral no se encuentra al cien por cien por un proceso febril.

Unzué, que también ha citado al canterano Brais Méndez, tendrá que realizar un descarte antes del partido. La convocatoria completa está formada por: Sergio, Rubén, Hugo Mallo, Fontàs, Maxi Gómez, Pablo Hernández, Iago Aspas, Sisto, Lobotka, Jozabed, Radoja, Guidetti, Wass, Jonny, Sergi Gómez, Hjulsagher, Alende, Cabral y Brais Méndez.