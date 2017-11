Duelo andaluz en Almería entre dos equipos en dinámica negativa

Almería/Cádiz, 4 nov (EFE).- Un Almería sin gol y sin buenos resultados en las últimas seis jornadas quiere acabar con esa racha frente a un rival, el Cádiz, que anda por los mismos filos, por lo que este duelo regional andaluz puede servir para que uno de ellos salga de la dinámica negativa.

El Almería llega al partido del domingo otra vez con las dudas en cuanto a la disponibilidad de efectivos y la sólo recuperación segura de Fidel, que ha estado ausente durante las dos últimas jornadas tras la expulsión sufrida en el partido frente al Real Valladolid en el tiempo de descuento.

Ese duelo es referencia por el comportamiento del equipo, ya que mereció acabar con triunfo andaluz. Los dos siguientes han tenido otras lecturas. La primera parte frente al Reus fue positiva y la pasada semana en Gijón se vio una alarmante falta de gol.

El entrenador del equipo, Luis Miguel Ramís, podría volver a jugar con Nano en banda izquierda, ya que el viernes ya indicó que la ausencia del malagueño en Gijón se debió a una impresión ya que según dijo, "fuera de casa ha tenido más dificultades defensivas".

Así, no se presumen muchos cambios más, salvo la vuelta de Fidel al once, puede que a pierna cambiada o con la posibilidad de que el que actúe con ese rol sea Gaspar Panadero, que fue de lo mejor en El Molinón.

Los almerienses se entrenaron este sábado y se concentrarán el domingo antes de almorzar para, por la tarde, acudir a la cita en la que el gol es la clave, pues sólo ha hecho uno en las últimas seis jornadas y que valió para sumar un punto frente al Valladolid.

El Cádiz, por su parte, no acude a Almería con mejores números, ya que no gana un partido de liga desde primeros de septiembre y si no vence el domingo habrá superado los dos meses sin conocer el triunfo.

El conjunto que entrena Álvaro Cervera acumula ocho partidos consecutivos de liga sin ganar. Su última victoria fue el 8 de septiembre frente al Gimnástic de Tarragona (2-0).

Para esta cita, el Cádiz ha recuperado a varios jugadores desde hace un par de jornadas después de la plaga de lesiones que le asoló en las últimas semanas.

En la posición de volante, Cervera cuenta con un jugador más después de superar la lesión el comorense Rafidine Abdullah, y a José Mari Martín-Bejarano y Álex Fernández se une en la convocatoria el vasco Jon Ander Garrido después de superar una dolencia muscular.

El Cádiz se ha enfrentado diecinueve veces como visitante al primer club representativo de Almería, con sus diferentes denominaciones, todos entre Segunda División, Segunda B y Tercera División, con un balance de siete triunfos almerienses, cuatro empates y ocho victorias gaditanas.

- Alineaciones probables:

Almería: René; Fran Rodríguez, Joaquín, Owona, Nano; Mandi, Rubén Alcaraz; Fidel, Pozo, Gaspar Panadero; y Caballero.

Cádiz: Cifuentes; Carpio, Servando, Villanueva, Bijker; José Mari, Álex Fernández, Garrido o Perea; Salvi, Álvaro; y Barral.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Castellano-Manchego).

Estadio: Municipal de los Juegos Mediterráneos.

Hora: 20.00.