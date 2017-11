Arrimadas insta a desmantelar la "fábrica de mentiras" del nacionalismo

Sant Andreu de Llavaneres , 4 nov .- La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, ha instado hoy a desmantelar la "fábrica de hacer mentiras" del nacionalismo catalán para conseguir que vuelvan las empresas que se han marchado y acabar con el "bochorno internacional" de esta comunidad.

En un acto público en el que también ha participado el presidente del partido, Albert Rivera, en Sant Andreu de Llavaneres, municipio barcelonés cuyo Ayuntamiento declaró el pasado mes de octubre a Arrimadas como persona "non grata", la jefa de la oposición en Cataluña ha lamentado que el nacionalismo "siempre empobrece" y ha fracturado a la sociedad.

A su juicio, lo grave no es haber sido declarada persona "non grata" en Llavaneres, sino que los independentistas pretendan hacer lo mismo en Cataluña con quienes no piensan como ellos, ya que considera que el nacionalismo "siempre hace lo mismo, señalar, criminalizar e impedir hablar".

"Desgraciadamente se han ido muchas empresas, pero la que debería irse es la fábrica de hacer mentiras de Junqueras, Puigdemont y Forcadell", ha dicho Arrimadas, quien ha asegurado que como presidenta de la Generalitat tendría dos objetivos: "volver a unir a los catalanes y recuperar el respeto y la buena imagen que Cataluña ha tenido siempre" en el exterior.

Entre gritos de "votarem" (votaremos), Arrimadas se ha dirigido en catalán a los presentes en el acto para instarles a participar en las elecciones del 21 de diciembre para acabar con el "procés" y la "matraca independentista" y abrir una "nueva etapa" en la que destinar los Presupuestos a políticas sociales y educación.

En este sentido, ha criticado que los independentistas "han recortado servicios sociales mientras abrían embajadas" y se han envuelto en una gran estelada para "tapar la corrupción" del caso del 3 por ciento.

Arrimadas ha recordado que el alcalde de Sant Andreu de Llavaneras es de ERC, un partido que "gobierna con los del 3 por ciento" y "no ha puesto ni una sola medida ni requisito para luchar contra la corrupción".

"El nacionalismo es capaz de hacer a Cataluña campeona de barracones donde estudian nuestros hijos, en listas de esperas, eso es lo que ha conseguido el nacionalismo", ha criticado.

Arrimadas también ha lamentado que los independentistas "no quieren escuchar" ante los gritos de oposición que sonaron en el acto, en el que ha participado el responsable del área de Anticorrupción y Transparencia de Cs, Toni Cantó.