Xoel López busca con "Sueños y Pan" el equilibrio entre realidad y deseo

Bogotá, 3 nov (EFE).- Xoel López es un artista atípico. Unos días antes de lanzar "Sueños y Pan" (Altafonte-Esmerarte), ha cruzado el océano Atlántico para participar en la feria Circulart en Medellín (Colombia) y en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México).

"Son dos oportunidades que no quería desaprovechar", dice en una escala en Bogotá, el día después de un concierto "íntimo" donde presentó algunas de sus nuevas canciones.

Xoel López, uno de los artistas más representativos de la escena independiente en España y América Latina, llega con un disco recién prensado y con ganas de defender su álbum número 14 que saldrá a la venta el próximo 17 de noviembre.

"Es un disco con más reflexión, más maduro, más de hogar, de mi vuelta a Madrid", destaca el cantante español, nacido en Galicia, que se estableció y vivió a principios de la década en Buenos Aires.

"De alguna forma, 'Sueños' es lo artístico, lo emocional; y 'Pan' es el trigo, el trabajo, la realidad de las cosas. Esa es la tensión que recorre el disco", afirma el cantante coruñés.

Como single aparece "Jaguar", una canción dedicada a su hijo de dos años y que trata de transmitir la mentalidad de un niño. "Admiro a los niños, esa libertad que tienen que, cuando nos hacemos mayores, se nos olvida o perdemos. Aprendo mucho de mi hijo", dice como padre.

La canción brilla con arranque a ritmo de batucada, su aire bailable, la colaboración del gaitero gallego Xosé Manuel Buduño y un final casi psicodélico.

"Sueños y Pan" está compuesto por 10 canciones que reflejan el trabajo de López de los dos últimos años y que toma el relevo de "Paramales" (2015), su anterior disco, mejor álbum pop del año en los premios de la Música Independiente de España, entre otros premios.

"Creo que es una especie de descarga de lo que estamos viviendo. Es más actual, con medios tiempos aunque mantiene esa cosa bailonga con ritmos afrolatinos... tiene ese toque vacilón", señala.

Pese a su aspecto de profesor de dibujo técnico, Xoel López esconde una pasión por el ritmo, el baile, y ello se convierte en una baza fundamental tanto en sus canciones como en sus actuaciones en directo.

"La música de baile es lo que más me ha influido de América Latina. Además, con la edad -40 años- te das cuenta de que lo importante es que hay que bailar a pesar de todo. Eso, por lo menos, que no nos lo quiten", destaca con pasión el autor de "Yo solo quería que me llevaras a bailar".

Junto al componente musical, el artista español trata de cuidar las letras de sus canciones y, de hecho, confiesa que escribe primero los versos antes que la música.

"La lírica es muy importante en América Latina y también en España. Y me doy cuenta que hay gente que me sigue porque se enganchan a las letras".

Este interés por los versos - y el baile- se ha visto reflejado con la publicación en septiembre de su primer poemario, "Bailarás cometas bajo el mar" (Espasa), un libro que ya va por su segunda edición.

"No tenía pensado hacerlo -confiesa-. La editorial me animó y es poesía escrita en estos dos últimos años. La esencia es la misma que las canciones".

Pese a sus 14 discos, una larga carrera y una fiel parroquia de seguidores, López no ha alcanzado la popularidad masiva en la lista de éxitos.

"Todos sabemos que es más duro ser entrenador del Madrid que del Deportivo de la Coruña - dice usando un símil futbolístico-, esa presión del director técnico del Real Madrid no la tiene el del Rayo Vallecano (en segunda división). De alguna manera, renuncio a la presión para trabajar libremente, para defender mi libertad artística".

Esta humildad no le impide defender a una nueva generación de artistas españoles que pueden estar tomando el relevo de los grupos de la legendaria "movida madrileña" de los años ochenta.

"A mí me gusta pensar que hay un resurgimiento de la música que viene desde abajo a costa de muchos conciertos, muchas entrevistas, de poner mucha carne en el asador. Al final, a lo mejor no somos como Alaska, Radio Futura o Mecano, pero es verdad que podemos vivir de la música, tenemos un público y hacemos conciertos", afirma.

Xoel López actúa este fin de semana en el Circulart de Medellín y participará en la FIL de Guadalajara el 26 de noviembre como parte de la expedición de la región española de Madrid, que es la invitada de honor en esta edición de la feria literaria.

El álbum "Sueños y Pan" se edita este mes en Colombia, Argentina, México y en España, y la gira arrancará en marzo de 2018.