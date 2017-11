Vinicius Júnior: "Siempre que juego bien, Marcelo me manda un mensaje"

Río de Janeiro, 3 nov (EFE).- Vinicius Júnior, futbolista del Flamengo fichado por el Real Madrid, dijo que mantiene contacto con algunos jugadores del equipo blanco, como Marcelo y Casemiro, y que siempre que juega bien, el defensa le manda un mensaje.

"Con Zidane, no he hablado. Hablo con Marcelo, Casemiro y Danilo, cuando estaba allí todavía. Siempre que juego bien, Marcelo me manda un mensaje. Con ellos, tengo más contacto", dijo el futuro jugador madridista en una entrevista con Globosporte.

Vinicius, cuyo contrato con el club blanco se confirmó el pasado mayo por un récord de 45 millones de euros, apuntó que todavía no ha hablado con Cristiano Ronaldo, pero que está "esperando un mensaje".

El jugador y su familia han empezado a dar clases de español para facilitar su vida cuando llegue a Madrid.

"¿Pero qué sí, pero qué no, hola, ¿qué tal?, encantado", son las primeras palabras en español que el futbolista dice haber aprendido, además de "arquero", porque su hermano es portero.

Vinicius aseguró que está tranquilo y no piensa todavía en su llegada al Real Madrid porque falta aún un año para definir la fecha de su partida.

"Estoy disfrutando del momento aquí en el Flamengo, disfrutando de la clasificación y todo lo que es nuevo para mí, como el partido del miércoles", aseguró.

El pasado miércoles, Vinicius firmó una buena actuación en el derbi carioca entre Flamengo y Fluminense.

Fue suplente, pero salió al campó a falta de 20 minutos para el final, cuando su equipo perdía 1-3, y fue pieza clave en la remontada del Flamengo (3-3) y en su clasificación para las semifinales de la Copa Sudamericana, ya que en el partido de ida venció por 0-1.