Sindicato francés de futbolistas defiende a Evra y pide entender su reacción

París, 3 nov (EFE).- El sindicato nacional de futbolistas profesionales franceses defendió hoy de forma indirecta al lateral Patrice Evra y pidió que no se le vea como único culpable tras haberle propinado una patada a un aficionado de su equipo, el Olympique de Marsella.

"Condenar a Evra y no condenar a algunos energúmenos, supuestos aficionados, supone darles todos los derechos y la razón", indicó la UNFP en un comunicado.

Para el sindicato, cargar contra el jugador y no cuestionar la seguridad, que permitió que esos "energúmenos" se acercaran al excapitán del Manchester United es hacer pensar que los estadios son lugares "sin ley", en el que cada uno puede imponer la suya por el mero hecho de haber pagado una entrada.

Los comentarios del aficionado marsellés desquiciaron ayer a Evra, que se dirigió a donde estaba situado, tras una valla de publicidad en uno de los fondos del estadio Afonso Henriques, en Guimaraes, y le dio una patada en la cabeza.

"Condenar a Patrice Evra y no condenar o cuestionar al club portugués y a la UEFA sobre las condiciones de seguridad es desplazar las responsabilidades hacia el jugador (...) pese a que su comportamiento no es la causa del mal, sino la consecuencia de los ataques repetidos contra los jugadores", indica su nota.

La UNFP destacó que Evra no es la primera víctima de esos ataques, pero sí la primera que reacciona.

El sindicato dejó claro que Evra no debía haber actuado así y que no tenía derecho, pero insistió en que no es el único responsable de lo sucedido.

"El verdadero peligro es el comportamiento de algunos aficionados", indicó en la nota el copresidente de la UNFP, Philippe Piat, que dijo estar dispuesto a trabajar con todas las partes implicadas para "cambiar las mentalidades" y que el respeto de las normas no afecte solamente a uno de los bandos.

Evra fue expulsado este jueves antes del duelo de la cuarta jornada de la Liga Europa contra el Vitoria de Guimaraes portugués por la agresión y su club dijo haber abierto una investigación interna para dilucidar las responsabilidades.