El Rayo quiere a afianzarse en la zona alta ante un Albacete sin Zozulya

Madrid/Albacete, 3 nov (EFE).- El Rayo, que encadena cinco partidos sin perder y se encuentra en un buen momento de forma, recibe en Vallecas a un Albacete que aún no ha estrenado su casillero de victorias como visitante y afronta la cita condicionado por las bajas, entre ellas la de Zozulya por decisión técnica.

Zozulya, actualmente en las filas del conjunto manchego, estuvo a punto de jugar la segunda parte del último campeonato en el Rayo, pero su cesión se frustró debido a las protestas de diversos sectores de la afición vallecana por la supuesta adscripción ultra del delantero ucraniano.

Para esta visita a Vallecas, Zozulya se ha quedado fuera de la lista de convocados por una decisión que su técnico, Enrique Martín, ha justificado debido a su sobrecarga de partidos.

De esta forma, el futbolista ucraniano no jugará contra el que pudo ser su equipo y que llega a esta cita en un buen momento de forma, después de encadenar cinco encuentros sin perder y once puntos sumados de los últimos quince que lo han permitido pasar la semana entre los seis primeros de la clasificación.

En estos cinco partidos el Rayo ha demostrado un buen nivel y se ha reforzado anímicamente para situarse entre los clubes que, por presupuesto, historia y plantilla, son aspirantes al ascenso.

A nivel defensivo, el equipo madrileño también ha experimentado una notable mejoría con solo dos goles encajados en cinco partidos, con una zaga en la que parecen haberse consolidado Baiano, Velázquez, Chechu Dorado y Alex Moreno.

En esa misma línea de trabajo táctico, Míchel ha encontrado un once tipo con un esquema definido de jugadores en todas las posiciones. En ese once ya no tiene cabida el centrocampista y capitán de la plantilla Roberto Trashorras, que, tras un inicio de temporada como titular, se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria por tercera jornada consecutiva.

Sin bajas por lesión ni sanción, la única novedad en la convocatoria es la presencia del delantero Manucho por el central Antonio Amaya. Aún así, el angoleño será suplente y lo más probable es que repitan los mismos once futbolistas que vienen jugando habitualmente.

Enfrente estará el Albacete, que aparte de Zozulya también cuenta con las bajas por lesión de los lesionados Nili, Pelayo, Aridane y Espíndola; de Bíttolo, al que ha decidido dar descanso el técnico, y del capitán Adri Gómez, que no entra en sus planes.

Enrique Martín afirmó hace unas semanas que se marcaba siempre un ciclo de cinco partidos en sus inicios como entrenador y, tras pasar por él con ocho puntos de quince posibles, ha indicado que ahora se plantea "un trayecto corto e intenso en noviembre donde habrá partidos muy importantes".

Martín recupera al mediocentro Dani, tras cumplir un partido de sanción, y regresan a la convocatoria José Fran y Josan, éste último tras más de un mes alejado de los terrenos de juego por lesión.

· Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Alberto; Baiano, Chechu Dorado, Velázquez, Alex Moreno; Embarba, Fran Beltrán, Comesaña, Unai López; Trejo; y Raúl de Tomás.

Albacete: Tomeu Nadal, Arroyo, Chus Herrero, Gaffoor, Delgado, Morillas, Erice, De La Hoz, Susaeta, Bela y Héctor Hernández.

Árbitro: Eiriz Mata (Comité gallego).

Estadio: Vallecas.

Hora: 16.00.