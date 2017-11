Puigdemont, dispuesto ser candidato elecciones 21-D incluso desde extranjero

(Añade más declaraciones de Puigdemont)

Bruselas, 3 nov (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha dicho hoy que "no ha huido" de la Justicia y que está dispuesto a ser candidato, incluso "desde el extranjero", en las elecciones catalanas convocadas para el próximo 21 de diciembre.

"Estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero", señaló el político catalán en una entrevista que ha sido grabada en la televisión pública francófona RTBF y emitida en el informativo de la noche.

El expresidente catalán, que señala también que está en Bélgica para preparar su defensa, indicó que "hay elecciones el 21-D. Esperamos que se puedan desarrollar de la manera más normal posible. No es con un Gobierno en prisión que esas elecciones pueden ser neutrales, independientes, normales".

"No he huido, pero es imposible prepararse bien" (para la defensa), dijo también Puigdemont, quien afirmó que deseaba comparecer ante los jueces, pero "ante la verdadera Justicia (de Bélgica), no ante la Justicia española", al tiempo que reiteró que no ha pedido asilo.

"No estoy aquí para pedir asilo político, sino para defender a un Gobierno (...) y para tener la libertad de expresarme", dijo.

El expresidente catalán aseguró asimismo que el motivo de su desplazamiento a Bélgica es evitar una ola de violencia y señaló que "la violencia nunca ha sido una opción para nosotros".

"He venido a Bruselas sobre todo para impedir la confrontación (...) Me hubiera podido quedar y pedir resistencia. La violencia nunca ha sido una opción para nosotros. Nuestra actitud ha sido pacífica, democrática y queremos acabar igual".

Añadió que el referéndum del 1 de octubre "no fue ilegal", porque expresó la voluntad de la mayoría de catalanes, y aseguró que el Gobierno español ha rechazado de manera reiterada la "oferta de resolver la situación con diálogo político".

A mediados de octubre, el Tribunal Constitucional español declaró por unanimidad la nulidad de la ley del referéndum catalán del 1-O, aunque ya había sido suspendida de modo cautelar el pasado 7 de septiembre, al día siguiente de ser aprobada por el Parlamento de la región de Cataluña.

Según Puigdemont, la posibilidad de que la situación en Cataluña degenere en el futuro dependerá de la actitud del Gobierno español, e indicó que "hay una sola solución: el diálogo, hacer política. Es algo que Rajoy no ha hecho nunca".

En ese contexto, opinó que no se debería encarcelar "a los que piensan diferente" y que "no es normal" que haya políticos encarcelados que corran el riesgo de ser condenados a 30 años de prisión por haber cumplido sus compromisos con los electores.

"No podemos hablar de democracia", opinó.

Sobre su presencia en territorio belga, aseguró que no desea "belgianizar la política catalana" y explicó que no se ha reunido con responsables políticos de Bélgica ni de las instituciones europeas.

Puigdemont ha concedido la entrevista el mismo día en que la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) convocaba una concentración de protesta ante la Comisión Europea (CE) en Bruselas por el encarcelamiento de exmiembros del Gobierno catalán, en la que no fue visto ni Puigdemont, ni los exconsellers, ni europarlamentarios del PdCat, partido del expresidente catalán.

La concentración se llevó a cabo en apoyo del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los exconsellers encarcelados este jueves por la Audiencia Nacional, que los acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.