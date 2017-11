Pascual: "Mi idea es que Palmarsson juegue ya mañana ante el Zagreb"

Barcelona, 3 nov (EFE).- El entrenador del FC Barcelona Lassa, Xavi Pascual, ha adelantado que el nuevo azulgrana, el central islandés Aron Palmarsson, podría debutar mañana (18:00 horas) ante el PPD Zagreb.

"Entrará en la convocatoria y entrará a jugar. Lo que aún no sé es en qué momento del partido. Mi idea es que juegue y participe", ha dicho hoy el entrenador.

Del rival de mañana, Xavi Pascual ha comentado que es un habitual de Liga de Campeones y que es un representante de la escuela croata "con muy buena primera línea, con dos laterales con mucha capacidad de lanzamiento y buenos centrales. Es un buen equipo que complica mucho la vida a todos los rivales y que mañana nos obligará a jugar muy bien si queremos ganarles".

Aunque el Zagreb aún no ha ganado un partido en esta Liga de Campeones (dos empates), Pascual pide precaución: "Yo si sé lo que estamos sufriendo en la Champions. Sé que hemos perdido en el campo del Vardar, que sufrimos mucho para sacar un punto de la pista del Rhein Neckar Lowen y por eso lo que haya hecho el Zagreb me importa poco. Me preocupa mi equipo porque delante tenemos a un gran rival, con jugadores de calidad y que puede despertar en cualquier momento".

Sobre el nuevo fichaje del equipo, el central islandés Aron Palmarsson, Pascual ha comentado: "Yo no voy a valorarlo. Creo que ya es bastante conocido por todo el mundo. Entenderá los sistemas del equipo, tiene muchas ganas de hacerlo y aún más por jugar, consciente de la dificultad que implica jugar dentro de la sistemática del juego del equipo".

Pascual ha desmentido que el Barcelona hubiera puesto unas directrices a Palmarsson durante el tiempo que ha estado entrenando solo tras dejar el Vészprem.

"Aquí tampoco sigue un plan especial. El plan es que ahora intente entrenarse al máximo con el equipo. Además, todos los jugadores siguen un plan determinado. Una cosa es el plan general del equipo y otra el plan individual de cada jugador", ha concretado.

El capitán y extremo derecho del equipo, Víctor Tomás, tampoco estará mañana en la convocatoria por segundo encuentro consecutivo, debido "a temas personales. Será Aron Palmarsson el que entre en su puesto".