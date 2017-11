Oposición venezolana no reconocerá refinanciación que no pase por Parlamento

Caracas, 3 nov (EFE).- La mayoría opositora del Parlamento venezolano no reconocerá la refinanciación y reestructuración de la deuda externa del país si no se somete antes al debate y la aprobación del legislativo, un poder que no es obedecido por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo anunció hoy el jefe de la bancada opositora en el Parlamento, Stalin González, que recordó que, según lo dispuesto en la Constitución, "quien puede aprobar la reestructuración de la deuda es la Asamblea Nacional (Parlamento)".

"Esta Asamblea no va a reconocer ninguna deuda, ninguna reestructuración que no pase por la Asamblea", afirmó el líder del grupo parlamentario de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), un día después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara su intención de reestructurar toda la deuda externa.

El diputado exigió al Gobierno que acuda a la Cámara a debatir cualquier acuerdo de refinanciación con los tenedores de bonos y deuda del Estado.

"Es una materia de interés nacional. El país necesita saber lo que se va a hacer con la deuda", aseveró González, que anunció que la cámara debatirá esta cuestión el próximo martes.

Desde la victoria por mayoría absoluta de la oposición en las legislativas de diciembre de 2015, el Gobierno venezolano no ha presentado sus presupuestos ante la Cámara, que ha sido despojada de sus funciones por el Supremo y por un decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que se ha atribuido sus competencias.

González calificó de "irresponsable" la deuda contraída por el Gobierno chavista y la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la última década, que según el diputado "ha hipotecado el futuro" de los ciudadanos y está diezmando los recursos naturales y las reservas de oro del país.

"El Gobierno usó toda esta deuda para ganar elecciones. Durante la época del barril de petróleo a 100 dólares usó todo el ingreso petrolero para ganar elecciones y endeudó al país", declaró González en el recinto del Parlamento mientras recibía los insultos de un grupo de seguidores del chavismo desde el otro lado de la verja.

"El 2012 Chávez anunció la repatriación del oro en Venezuela. Estamos hablando que eran 19.000 millones de dólares para el año 2012. En el 2017 solamente hay, aproximadamente, 7.000 millones de dólares, porque no tenemos cifras oficiales", añadió el diputado.

Venezuela debía pagar entre octubre y noviembre de este año más de 3.500 millones de dólares de deuda externa para evitar caer en suspensión de pagos.

PDVSA abonó la semana pasada los cerca de 900 millones de dólares de uno de los pagos, y empezó el jueves la liquidación de los casi 1.200 millones del mayor de estos vencimientos.

Pese a ello, Maduro ordenó ayer refinanciar y reestructurar todos los pagos que vienen a partir de hoy, y criticó las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela y el supuesto trato discriminatorio del sistema financiero internacional contra su país.