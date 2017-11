El Nàstic recupera a Ike Uche, ausente los últimos tres partidos

Tarragona, 3 nov (EFE).- El Gimnàstic de Tarragona ha recuperado, de cara al partido del próximo domingo en Valladolid, a su delantero de referencia, el nigeriano Ike Uche, ausente los tres últimos partidos.

"Ha entrenado con normalidad y me ha dicho que no tiene molestias", ha explicado Antonio Rodríguez 'Rodri', técnico del Nàstic, en la previa de un partido muy importante para el cuadro catalán, ya que no conoce la victoria desde hace tres jornadas.

Los números del equipo sin el delantero nigeriano estas tres últimas fechas han caído en picado, ya que no ha sumado ni una sola victoria y, además, no ha logrado perforar la portería rival en los 270 minutos sin el ariete.

"Es evidente que la vuelta de Uche nos ayuda", ha finalizado Rodri, convenido de que si en el último entrenamiento antes del partido el veterano delantero no muestra dolencias, será uno de los once que salte de inicio en el Nuevo Zorrilla.