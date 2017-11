Míchel: "No sé la razón de que no juegue Zozulya, me preocupa mi equipo"

Madrid, 3 nov (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo, restó importancia a la ausencia en la convocatoria del Albacete del delantero ucraniano Roman Zozulya y declaró que su "preocupación" es su equipo, que tiene que "buscar una mejora en todos los aspectos".

Zozulya, actualmente en las filas del conjunto manchego, estuvo a punto de jugar la segunda parte del último campeonato en el Rayo, pero su cesión se frustró debido a las protestas de diversos sectores de la afición vallecana por la supuesta adscripción ultra del delantero ucraniano.

Para este partido, Zozulya se ha quedado fuera de la lista de convocados del Albacete por decisión técnica.

"No lo sé, no he hecho la lista del Albacete yo. Te hubiera dicho los motivos, pero no sé las circunstancias de allí. Yo siempre hago la convocatoria buscando cómo contrarrestar el rival y no sé qué hacen ellos", dijo Míchel, en rueda de prensa.

"Tengo 24 jugadores para elegir un once como para meterme en temas de otros entrenadores. Mi preocupación es mi equipo", confesó el técnico madrileño, que negó que con esa posible vuelta de Zozulya su afición hubiera estado más pendiente de otros temas que de animar a su equipo.

"El ambiente en Vallecas es fenomenal, va a favor de su equipo y siempre se nota ese apoyo al equipo. Es muy atractivo para todo el mundo. Se ha demostrado que hay un ambiente de fútbol", señaló.

Míchel dio su punto de vista sobre el Albacete, que, con doce puntos, está en puestos de descenso.

"Es un equipo complicado, llevan cinco partidos con Enrique Martín y sólo una derrota, han encajado pocos goles y tienen un sistema diferente al que nos solemos encontrar en la categoría. Tenemos que dar un gran rendimiento para ganar", apuntó.

"Es totalmente engañoso el partido. Antes de Enrique Martín ya me gustaba el Albacete. No me fijo en la tabla. No me espero un partido fácil. El toque a los jugadores ha ido en ese sentido, es un rival muy complicado. Casi no encajan goles y tienen profundidad ofensiva", manifestó.

Por último, Míchel habló sobre los aspectos a mejorar de su equipo en esta fase de campeonato.

"Cambiar de zona más rápido, tener más profundidad ofensiva cuando el rival se nos mete más atrás y, además, cada jugador no ha llegado a su tope de condiciones, así subirá el nivel del grupo. Tenemos una gran plantilla y se puede dar más nivel del que estamos dando", concluyó.