Malta se despide de la periodista asesinada Caruana Galizia

Roma, 3 nov (EFE).- Cientos de malteses asistieron hoy al funeral de la periodista Daphne Caruana Galizia, asesinada el 16 de octubre con un coche bomba, aunque al acto no asistió el primer ministro del país, Joseph Muscat, a petición de la familia.

El funeral se ha oficiado en la ciudad de Mosta (centro) y a él ha asistido el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, invitado por la familia, según informa el diario "Times of Malta".

No ha estado presente, sin embargo, el primer ministro Muscat por voluntad de la familia, que le había trasladado expresamente que "no era bienvenido", según el mismo diario.

En Malta las banderas han ondeado a media asta hoy en memoria de esta periodista, que participó en la investigación de los llamados Papeles de Malta que reveló cómo el país se había convertido en un paraíso fiscal.

El funeral ha sido oficiado por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, quien en la homilía ha lanzado un mensaje a los responsables del asesinato: "Seguimos sin saber quién mató a Daphne (...). Por mucho que intentéis evitar la justicia humana, nunca escaparéis de la justicia de Dios. Arrepentíos antes de que sea demasiado tarde".

Caruana falleció el 16 de octubre después de que su coche explotara en Bidnija, en el norte de la isla, días después de haber presentado una denuncia avisando de que había recibido amenazas de muerte.

El diario "Times of Malta" informó recientemente de que la periodista investigaba posibles vínculos de partidos políticos de Malta con una red libio-italiana de contrabando de combustible hacia Europa.

Caruana fue una de las periodistas más críticas con el Gobierno de Muscat que, salpicado por escándalos de corrupción desvelados por la periodista, se vio obligado a convocar elecciones generales anticipadas, que sin embargo volvió a ganar en junio.

De forma paralela, directores de ocho prestigiosos medios de comunicación han remitido una carta al vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermanms, en la que reclaman "una investigación exhaustiva sobre la independencia de los medios" en Malta, a raíz de este asesinato.

La carta ha sido publicada hoy por el diario español "El País" y está firmada por su director, así como por los de "The Guardian", "Süddeutsche Zeitung", "The New York Times", "Financial Times", "La Repubblica", "Le Monde" y la cadena británica BBC.