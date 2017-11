Landa: El recibimiento de Nairo ha sido muy bueno y no habrá ningún problema

Gorraiz , 3 nov .- El ciclista español Mikel Landa, nuevo fichaje del Movistar Team para la próxima temporada, ha aseverado que el recibimiento por parte del colombiano Nairo Quintana ha sido "muy bueno" y cree que "no habrá ningún problema".

El corredor vasco, que llega al Movistar procedente del Sky, ha zanjado así la polémica destapada días atrás por un cruce de declaraciones entre ambos sobre el liderazgo del equipo.

Landa ha dicho, además, que durante la concentración de esta semana en Gorraiz (Navarra) no han hablado de ciclismo: "Las broncas venden más que las amistades y de momento muy bien", ha declarado.

Ha manifestado asimismo que, aunque no está cerrado, tiene "libertad" para elegir el calendario de la próxima temporada: "El objetivo de Nairo está claro (por el Tour de Francia), pero no va a condicionar el calendario y si coincidimos en el Tour vamos a ser fuertes", ha opinado.

"Me han dejado elegir. No es a corto plazo, es a largo plazo. Quizá no pueda hacer lo que quiera este año, pero será acertado a largo plazo", ha señalado.

Landa, cuarto en el pasado Tour, en el que se quedó sin podio por un segundo, ha manifestado que la prueba francesa le gustó "mucho" y le ha dejado "con ganas de volver", mientras que no se ha quitado la "espina" de Giro (tercero en 2015) y tendrá que volver a quitársela.

Ha asegurado que "todavía" no sabe qué correrá en 2017, pero que le gustaría enfrentarse a su excompañero en el Sky Chris Froome.

"Tendremos duelo. En el mismo equipo era imposible", ha indicado Landa, quien ha comentado que conocer al británico es una "ventaja" aunque es "complicado hacerle daño" al rodearse de un equipo "muy fuerte".

"Quiero correr el Tour, no lo voy a negar, pero quiero ver lo que es mejor para el equipo y para mí. Hasta que no veamos el recorrido del Giro no nos vamos a precipitar", ha concluido.