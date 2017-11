Garitano sobre la visita al Valencia: "Iremos a por ello, sin ningún miedo"

Leganés , 3 nov .- Asier Garitano, técnico del Leganés, aseguró que viajarán a Mestalla para enfrentarse contra el Valencia sin miedo pese al buen momento de su rival y consideró que el duelo puede ser importante para evaluar el estado del equipo.

"Vamos a intentar mejorar respecto al último partido que jugamos en Sevilla, que era un escenario parecido y un rival de ese nivel. No nos dio para poder competir y necesitamos mejorar para poder jugar en estos escenarios contra estos rivales", declaró.

"Será un partido para sacar conclusiones de lo que somos capaces de dar. Iremos a por ello, sin ningún miedo. Pero para poder competir con ese equipo tenemos que hacer muchísimas cosas bien. Iremos a hacerlas para tener nuestras opciones y trataremos de aprovecharlas", añadió.

Sobre el rival, opinó: "El año pasado no tuvimos opciones, fueron mejores que nosotros en Liga y en Copa en una versión bastante peor de la que tienen este año. Este año es un equipo muchísimo mejor en todo, va a disputar la Liga, va a ser candidato para ganarla y para ganar la Copa también. Tienen otra mentalidad, otra intensidad".

"Además han podido firmar a un entrenador que conoce todo esto y que hace competir a la gente muy bien así como jugadores de alto nivel. Si a eso le juntamos que han empezado increíblemente bien desde pretemporada y que han vuelto a eNganchar a una afición numerosa y muy ilusionada, lo tienen todo esta temporada", agregó.

De Marcelino, el técnico valencianista, dijo: "No tengo la suerte de conocerlo pero ves en el reflejo de sus equipos seguro lo que es él. En todos los sitios ha conseguido grandes objetivos y este año ha ido a un equipo que estaba un poco dormido. Ha incorporado a jugadores importantes, tienen hambre, tienen talento".

"Vuelve a ser el Valencia de los años de Emery allí. Y él es capaz de sacar a los jugadores el máximo rendimiento. Van a pelear por las dos competiciones que tienen porque al no jugar Champions va a ser difícil competir con este equipo", completó.

En relación al posible devenir del choque, apuntó: "Nos interesa que el partido vaya más igualado y nunca salirnos porque a la menor dificultad van a mantener esa intensidad. Si en la dificultad empiezas a pensar en qué ha ocurrido, te van a liquidar. Tenemos que pensar hasta el final en jugar el partido que más no interesa y no salirnos del guión".

Asimismo afirmó que no hace cuentas sobre cuántos puntos sería bueno sacar entre este partido y el posterior ante el Barcelona: "No sé ni cuál es el siguiente, ni me había puesto a pensar. Vamos al de mañana, luego creo que además descansamos. Los jugadores son jóvenes, les da para pensar mucho. A mi no me da para eso, me da para llegar como mucho hasta mañana y poca cosa más".

Preguntado por la baja de Rubén Pérez por sanción, respondió: "Es uno más que nos hace como equipo un poquito mejor. Vamos viendo una mejor versión porque ya conoce al equipo pero estamos contentos. Por encima de todos está el equipo. No está Rubén pero seguro que el que que tenga la suerte de poder jugar mañana va a jugar un gran partido".

Además habló del gran desplazamiento de aficionados blanquiazules que se espera: "Para nosotros llevar ochocientas o mil personas, cuando hace poco en Segunda B eran los que venían aquí, es importante. Espero que vayan a ver un gran partido de su Lega y que a la que tenga la suerte de comer una paella le siente bien".