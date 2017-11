Espiñeira: "Estar ahí ya es algo muy grande"

Vigo, 3 nov (EFE).- La central del Mecalia Atlético Guardés Anthía Espiñeira, una de las dos jugadoras invitadas por el seleccionador Carlos Viver para participar con el equipo nacional en el XXI Torneo Internacional de España, reconoció que no esperaba esta llamada, y no dudó en calificar esta experiencia como "algo muy grande".

"La verdad es que no me lo esperaba, es algo con lo que no contaba ni me planteaba. Estoy muy muy contenta y muy ilusionada por poder entrenar con jugadoras a las que yo seguía cuando era más pequeña y sé que voy a aprender de las mejores", declaró Espiñeira a los medios oficiales del Atlético Guardés.

Este torneo, programado entre el 24 y el 26 de noviembre en Melilla, servirá para el seleccionador decida los nombres de las 16 jugadoras que viajarán a Alemania para disputar el Mundial entre el 1 y el 17 de diciembre.

"Es muy complicado estar en esa lista definitiva", admitió la central gallego, junto a Seynabou Mbengue (Rocasa Gran Canaria ACE) la jugadora invitada por el selección: "Pero para mí estar en esta primera lista ya es algo muy grande".