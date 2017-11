Dennis J. Seeley: "El 'Granca' puede hacer grandes cosas esta temporada"

Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).- El alero norteamericano del Herbalife Gran Canaria Dennis Jerome 'DJ Seeley', está convencido de que su equipo puede hacer "grandes cosas" esta temporada, ya que han ganado cuatro de los seis encuentros ligueros a pesar de que no está todavía en su mejor nivel.

El conjunto isleño se enfrentará este domingo al Montakit Fuenlabrada en la séptima jornada de la Liga Endesa, y DJ Seleey ha asegurado que la plantilla que dirige Luis Casimiro está mentalizada para afrontar un choque ante "un rival duro".

"Aún tenemos un par de días para estudiarlo y saber qué tipo de juego nos conviene hacer. No he visto ningún partido completo de Fuenlabrada, pero sé que están haciendo una gran temporada y que ahora mismo se encuentran en la parte alta de la clasificación con solo un partido perdido, por lo que habrá que tener cuidado", ha indicado.

El jugador norteamericano, que cumple su segunda etapa alterna en la entidad isleña, ha reconocido que está más preocupado por el devenir del equipo que por el suyo.

"Me veo bien de forma, aunque no debo hablar de mí, sino del conjunto, que está ganando partidos. Sé que la gente espera que me convierta en una estrella, pero eso no me preocupa", ha comentado.

DJ Seeley también se ha referido durante su comparecencia ante los medios informativos a las diferencias existentes en sus dos épocas vistiendo la camiseta amarilla.

"Ahora atacamos de diferente manera, aunque no hay cambios abismales entre un sistema de juego y otro, porque al fin y al cabo esto es baloncesto. Creo que este año podemos lograr grandes cosas, porque, sin mostrar aún nuestro mejor nivel, hemos ganado la mayoría de partidos", ha asegurado.

El jugador ha recordado en ese sentido que el equipo "compitió y luchó hasta el final" en todos los encuentros ligueros, incluyendo los dos perdidos fuera de la isla, Andorra y Valencia.

"Las dos derrotas que sufridas fuera de casa fueron por resultados apretados y por pequeños detalles. No hay una razón concreta ni nada que estemos haciendo mal para haber perdido", ha añadido.

Finalmente, Seeley hizo un llamamiento a los seguidores amarillos para que acudan a apoyarles este domingo, a partir de las 12.00 -hora local- en el Gran Canaria Arena, a quienes espera para "brindar" una nueva victoria.