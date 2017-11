Dani Castellano: "Poco me importa la crisis del Madrid con la que tengo aquí"

Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).- El jugador de la UD Las Palmas Dani Castellano ha manifestado hoy que le "importa poco" la crisis del Real Madrid por sus dos derrotas consecutivas, con la que vive el equipo amarillo, tras seis partidos seguidos perdidos en LaLiga Santander, y en puesto de descenso a Segunda división.

"Cada uno tiene su crisis particular, en el Madrid se habla de crisis cuando pierde dos partidos, o cuando Cristiano Ronaldo no marca dos goles en cada encuentro, pero poco me importa la crisis de ellos con la que tengo aquí, con tantas derrotas consecutivas", ha explicado el futbolista isleño este mediodía en rueda de prensa.

Castellano cree que para tener alguna posibilidad de puntuar el próximo domingo en el Santiago Bernabéu, deben ser "más solidos" en el aspecto defensivo, con "ayudas" entre los jugadores, no "dejarle espacios" al Real Madrid y "aprovechar al máximo las pocas ocasiones" que puedan tener durante el partido.

El lateral isleño apunta que lo principal ahora es "coger la confianza defensiva y empezar a jugar con seguridad desde atrás", y reconoce que, a estas alturas, aún están "buscando una identidad".

Y es que hasta en cinco ocasiones, en una comparecencia de once minutos ante los periodistas, Dani Castellano ha hecho referencia a que el equipo "baja los brazos" después de encajar un gol, y por ello esta semana no solo han estado trabajando distintos sistemas tácticos, sino también "la cabeza" para que no se vuelva a repetir una situación similar.

Y ha puesto como ejemplo que el propio Real Madrid, pese a ir perdiendo esta semana por 3-0 ante el Tottenham en la Liga de Campeones, siguió insistiendo hasta el final y compitió en Wembley, aunque solo pudiera aminorar la diferencia con un gol de Cristiano Ronaldo.

En cuanto a nombres propios del rival, el lateral amarillo teme sobre todos a Isco Alarcón, porque es quien a su juicio "está generando todo el peligro del Madrid, con pases interiores y desborde", y también a Ronaldo, aunque ahora "no está afortunado de cara al gol".

El lateral grancanario asegura que en el vestuario han hablado "de ir al Bernabéu a sacar un resultado positivo", porque si pensaran en otra cosa, no valdría la pena ni presentarse, y avisa que si hacen en el campo la idea que han trabajado esta semana a puerta cerrada, "al Madrid le va a costar" sacar adelante el partido.

Ahora bien, reconoce que las dos últimas derrotas del equipo de Zinedine Zidane, ante Girona (2-1) y Tottenham (3-1), complican la misión: "Siempre es difícil jugar contra el Madrid, pero ahora aún más; esos dos resultados nos perjudican porque ellos querrán reivindicarse ante su afición".