Casado : El Govern era plenamente consciente de las consecuencias penales

Madrid, 3 nov (EFE).- El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha subrayado hoy que el encarcelamiento de nueve exconsellers catalanes es "una consecuencia más del procés" y ha recalcado que el Govern cesado era plenamente consciente de las posibles consecuencias penales de sus actos.

"A nadie le alegra que esto esté pasando", ha puntualizado Casado en la Ser, donde ha incidido en que "se venía avisando de que había delitos muy graves en las conductas que, según la jueza, han tenido lugar".

El dirigente popular ha defendido la gestión y los tiempos que ha manejado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la crisis catalana, en la que "ha demostrado ser prudente, pero también firme".

"Se han dado muchos plazos, avisos, el Gobierno ha dicho 'espero que no nos obliguen a hacer lo que no queremos hacer' y veníamos advirtiendo de que ojalá no pasara", ha explicado en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y preguntado sobre si el Ejecutivo tendría que haberlo activado antes.

En cualquier caso, ha incidido en que "es el momento de los jueces" y los políticos poco pueden valorar, aunque ha insistido en que "era más fácil no haber tenido que recurrir a la justicia penal para proteger a los catalanes".

En el mismo sentido se ha pronunciado en Telecinco la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, quien ha insistido en que "el Poder Judicial es independiente del poder político".

"La consecuencia de esos actos políticos deben ser analizados por la justicia. La gravedad o excepcionalidad de lo sucedido trae cuenta a lo que viene sucediendo en Cataluña hace muchos meses", ha señalado.