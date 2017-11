El brasileño Lyanco está recuperado de su lesión en el pie derecho

Roma, 3 nov (EFE).- El brasileño Lyanco, defensa del Torino, confirmó hoy que ya está recuperado de la lesión de ligamento que sufrió en el pie derecho hace tres semanas y confió en poder jugar el domingo contra el Inter de Milán.

"Estoy muy feliz de estar ya al cien por cien", dijo Lyanco en una entrevista a un canal de televisión italiano.

El futbolista, de 20 años, admitió que está "muy contento" por volver a entrenarse con su equipo y confió en poder "jugar el domingo" en el estadio del Inter.

"Los médicos me dijeron que volvería en un mes, mes y medio, y me he recuperado antes", celebró.

El brasileño sufrió la lesión durante un entrenamiento del equipo turinés el pasado 13 de octubre y desde entonces ha permanecido de baja.

Durante la entrevista, aprovechó la ocasión para referirse a sus compañeros y elogió al argentino Nicolás Burdisso, al italiano Emiliano Moretti y al camerunés Nicolas N'Koulou, de quienes recibe buenos consejos "dentro y fuera del campo".

El Inter de Milán ocupa actualmente el segundo puesto en la Serie A (Primera Divisón) del campeonato liguero italiano, con 29 puntos y a dos de distancia del Nápoles, líder con 31, mientras que el Torino es noveno con 16 puntos.