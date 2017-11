Anquela: Para ganar hay que trabajar y poner las ganas que el Oviedo requiere

Oviedo, 3 nov (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ha reconocido que no basta sólo con salir a "competir" los tres puntos, sino que el equipo que quiere ver los domingos ha de tener "personalidad propia" y estar "convencido" de lo que va a hacer, aspectos que se le resisten a los azules.

"Es cuestión de paciencia y de no cambiar, de intentar hacer las cosas lo mejor posible para construir un equipo, que no se hace de la noche a la mañana. Hay que trabajar y poner las ganas que el Real Oviedo requiere porque hasta ahora la afición ha estado muy por encima de nosotros", ha comentado el técnico, consciente de que no están dando el nivel "esperado".

Para Anquela, resulta clave la unión del vestuario, y ha señalado que el fútbol cambia "muy rápido", poniendo como ejemplo las críticas sobre el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, por lo que ha instado a sus jugadores a "ganarse día a día" el derecho que tantos equipos tienen en Segunda a "soñar" con el ascenso.

"El fútbol funciona así, hemos tenido muchas bajas y no hay que quejarse ni llorar por ellas, hay que trabajar con lo que se tiene. He de sacar el máximo de cada jugador y estar concentrados la mayor parte del partido, que nos está costando", ha explicado el jienense, que insiste en estar "donde hacía mucho tiempo que quería estar".

El entrenador carbayón quiere que su equipo "compita", pero ha explicado que competir no se reduce a correr sino que se trata de ser "intenso, estar bien colocado y saber lo que se quiere", algo que reconoce que sí hace el Lugo, que "juega bien al fútbol" y por aunar esos criterios está primero en la tabla.

"Tienen motivos para estar animados, saben lo que quieren desde el primer día. Cogieron una racha impresionante, tienen paciencia y futbolistas de primer nivel, y se están ganando todo lo que tienen", ha explicado el técnico.

Anquela, que no quiere arriesgar a Verdés pese a las "ganas" del jugador, sabe que no podrá contar con Toché para la delantera, baja notable a la que también quiere recuperar bien porque advierte que sus rodillas son "preocupantes" y han estado "castigadas" con anterioridad.

La primera plantilla ha entrenado a puerta cerrada en las instalaciones de El Requexón, por lo que no será hasta mañana cuando se pueda confirmar qué 18 jugadores se visten para enfrentarse al Lugo (domingo, 12.00 horas) y qué dibujo prueba en esta ocasión el técnico jienense.