Roma conoce "Tormentero": el retrato mágico de un "héroe anónimo" mexicano

Roma, 2 nov (EFE).- El mexicano Rubén Imaz compite en la Fiesta del Cine de Roma con "Tormentero", relato mágico sobre la lucha entre la naturaleza y la industria que rememora a uno de los "héroes anónimos" de México, el descubridor del yacimiento petrolífero Cantarell.

Imaz (Ciudad de México, 1979) explicó hoy a Efe que la zona en la que se ha rodado el filme es un paraíso pero, sin embargo, tiene encima un complejo petrolero y por eso su intención fue la de retratar "esa extraña mezcla o choque de fuerzas que está en cada esquina y rincón" de la Isla del Carmen.

"Esa batalla continua entre lo que es lo industrial y lo natural, no sé quién está venciendo o quién se está regenerando más rápido pero es algo que me interesó", subrayó.

"Tormentero" narra la historia de un anciano pescador, Romero Kantún 'Rome' (José Carlos Ruiz), que vive solo, borracho y rechazado por sus vecinos a raíz de que descubriera un vasto yacimiento de petróleo que acabó con la pesca en la zona.

Por la destartalada casa de 'Rome' transitan los fantasmas de una vida que no pudo tener, como el amor, la paternidad o una prosperidad que acabó en manos de otros, cuyos negocios aparecen siembre en el horizonte, en forma de amenazantes plataformas petrolíferas.

El cineasta aplica en "Tormentero" una "idea protorreligiosa" que conoció en el pasado en una tribu de indios seri en el norte de México, la del animismo, que considera que todo engloba una misma alma.

Es por eso que en el mundo de "Tormentero" los cocos caen del cielo como si de lluvia se tratara y los fantasmas emergen en la historia poniendo al espectador ante el brete de discernir sin son personajes vivos o solo retazos fruto de la locura del protagonista.

Imaz no niega la influencia del realismo mágico de Juan Rulfo en esta película de tintes oníricos, así como la estética visual de otro mexicano universal, el fotógrafo Gabriel Figueroa.

Todo para recordar la historia real de Rudesindo Cantarell, un pescador que en la década de 1960 descubrió en el Golfo de México, frente a la Isla del Carmen, el que sería el yacimiento petrolífero más importante del país y uno de los más grandes del mundo.

Imaz subraya que, pese a la gran contribución de este hombre a la economía del país, su historia es la de "un héroe anónimo".

"Me encontré la tumba de este señor en un pueblo, modesta, abandonada y nadie lo conocía. Me enteré de su historia con la gente local. Terminó viejo, solitario, dicen que loco, definitivamente alcohólico. Me dio mucha nostalgia", reconoce el cineasta.

Y fue al hallar el lugar en el que reposan sus restos cuando Imaz se decidió a rememorar su historia, que le recordó a la del protagonista de "La Tempestad" de William Shakespeare, Próspero, un viejo "exiliado en una isla, expulsado por los suyos y traicionado".

"Tormentero" es una de las 39 películas y documentales que componen la sección oficial de la Fiesta del Cine de Roma, cuyo premio principal será designado por el público y entregado el próximo domingo 5 de noviembre.