Reeditarán BSO de "El guardaespaldas" con temas inéditos en su 25 aniversario

Madrid, 2 nov (EFE).- Con motivo del 25 aniversario de la publicación de la banda sonora original de la película "El guardaespaldas", protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner, la discográfica reeditará el álbum con material inédito procedente de grabaciones en directo y también en estudio.

"Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard" (Sony Music), realizado con el beneplácito de los herederos de la célebre artista, verá la luz el 17 de noviembre en CD y formato digital, además de una edición en doble LP en vinilo de color morado que estará disponible más adelante.

Entre sus atractivos, destaca una mezcla alternativa del éxito mundial "I Will Always Love You," con una introducción hablada de la cantante y actriz en el papel de Rachel Marron, una versión a capela de "Jesus Loves Me" que ha permanecido inédita hasta la fecha, y una grabación de "Run To You" de la gira "The Bodyguard World Tour" que tuvo lugar entre 1993 y 1995.

También se incluyen versiones en directo y de la película de "I Will Always Love" You", "I Have Nothing" y "Queen of The Night" entre otras.

Publicado originalmente el 17 de noviembre de 1992, "The Bodyguard: Original Soundtrack Album" contó con producción ejecutiva de la propia Whitney Houston y de Clive Davis y se convirtió en el primer álbum que vendió más de un millón de copias en una sola semana.

El disco, ganador del Grammy al Álbum del Año, vendió más de 45 millones de ejemplares en todo el mundo, lo que lo convierte en la banda sonora con más ventas de todos los tiempos.