Potter: "El Athletic ha merecido ganar"

Bilbao, 2 nov (EFE).- El entrenador del Östersund FK, Graham Potter, ha calificado como "justa" la victoria del Athletic Club porque considera que, a pesar del "gran esfuerzo" que han realizado en San Mamés sus futbolistas, no han jugado "lo suficientemente bien" como para llevarse los tres puntos.

"Tuvimos buenos momentos y demostramos personalidad, pero nos vamos decepcionados por el resultado. Tenemos trabajo por delante", ha admitido el técnico inglés, antes de recordar que a pesar de la derrota siguen como líderes del grupo, con 7 puntos, y la clasificación "sigue estando en nuestras manos".

"No hay negatividad por nuestra parte. Antes de empezar no mucha gente pensaba que íbamos a tener tantos puntos. Cada partido es una oportunidad de aprender y de éste sacamos mucho. Tenemos opciones de pasar, pero no va a ser fácil", ha señalado.

Acerca del encuentro, Potter ha comentado que en el inicio de partido "la presión" tanto ambiental como del Athletic les impidió "controlar la primera parte" y tener "consistencia en los ataques".

"Después del descanso estuvimos mejor, tuvimos más control pero fue difícil frente a un rival muy motivado. La personalidad y el carácter de los jugadores ha estado ahí, pero no hemos sido lo suficientemente buenos como para tener el resultado que esperábamos. Lo único que podemos hacer es felicitar al Athletic", ha concluido.