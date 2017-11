Palma se vuelca en un homenaje de cuatro horas al campeón del mundo Joan Mir

Palma, 2 nov (EFE).- El piloto español Joan Mir, campeón del mundo de Moto3, recibirá el sábado un cálido homenaje en su ciudad natal, Palma, que se prolongará durante cuatro horas, según ha confirmado este jueves la Federación Balear de Motociclismo.

Mir realizará una exhibición en el circuito de la localidad mallorquina de LLucmajor y encabezará, más tarde, una caravana de motos que recorrerá las principales calles de la capital balear.

Después, está previsto que el piloto mallorquín sea recibido por las principales autoridades de Baleares, entre ellas, la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Consolat de Mar, sede el Ejecutivo autonómico.

Mir, flamante campeón mundial desde la prueba disputada el pasado 22 de octubre en Australia, podría igualar el récord de once carreras ganadas en una temporada establecido en 1997 por el italiano Valentino Rossi.

Cumplirá ese objetivo si se impone en el próximo Gran Premio que se celebrará el 12 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo de Valencia.

Mir ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha reiterado su satisfacción por los éxitos alcanzados en esta temporada.

"Me siento súper contento de poder celebrar el título en Palma y eso fue lo primero que pensé al ganar en Australia", ha comentado el piloto balear, que se sorprende de que ya le conozcan por donde vaya.

"El año pasado no me conocía nadie; ahora he ido a una panadería a comprar una barra de pan y todos sabían quien era yo. Esto, antes, no me lo podía ni imaginar", ha señalado Joan Mir.