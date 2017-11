Orange lanza su banco en línea en Francia, que llegará a España en 2018

París, 2 nov (EFE).- El operador de telecomunicaciones Orange lanzó hoy, después de varios retrasos, su oferta de banco en línea en Francia, que espera captar en ese país 400.000 clientes el primer años y dos millones en un horizonte de diez años, y que ampliará su cobertura a España en 2018, en una fecha todavía no fijada.

"El principio es que este banco es verdaderamente gratuito. Una verdadera gratuidad sin asteriscos que remiten a gastos escondidos", destacó el presidente de Orange, Stéphane Richard, en una entrevista publicada por el diario Le Parisien.

En la práctica, no se cobrará por tener una tarjeta bancaria (a condición de usarla al menos tres veces al mes, si no habrá que pagar 5 euros al mes), no habrá gastos de mantenimiento de la cuenta corriente y no se fijará un mínimo de ingresos para su apertura.

La compañía hará negocio con ciertas operaciones (recibirá una comisión del comerciante en los pagos sin contacto con el teléfono) y con servicios como el crédito y los seguros.

La fecha de valor de las transacciones será la del día en que se efectúan, y eso incluye los fines de semana.

A las propuestas existentes desde la puesta en marcha (que incluyen una libreta de ahorro remunerada con un 1 % de interés) se irán sumando en el primer semestre de 2018 créditos al consumo y, más tarde, préstamos inmobiliarios.

Aunque no se podrá ingresar dinero físicamente, Orange ofrecerá servicio de apoyo a sus clientes de la oferta bancaria en 140 de sus establecimientos en Francia, en los que han sido formados especialmente 890 empleados.

La empresa confía en que el asistente virtual que ha concebido permita responder al 95 % de las dudas y además cuenta con dos plataformas de consejeros por teléfono que heredó de la adquisición en 2016 del negocio de banca de la aseguradora Groupama.

Orange había previsto la comercialización de su nuevo banco en mayo, pero tuvo que aplazar la operación por falta de preparación.

El presidente del grupo reconoció que habían sido "optimistas con el calendario", pero le quitó importancia al hacer notar que "entre la decisión y el lanzamiento hemos tardado menos de un año. Es un récord".

Para España, el programa es que se haga "el año próximo", indicó a Efe un portavoz, que precisó que "no hay una fecha fijada", y que la extensión al mercado belga llegará más tarde. En los tres países se utilizará la misma licencia bancaria.

El grupo espera una facturación de 400 millones de euros en 2018 en los servicios financieros con el móvil en el conjunto de los mercados en los que está presente.

En África, sus servicios de pagos y transferencias con el celular (Orange Money) funcionan desde hace una decena de años y la empresa afirma contar con 30 millones de usuarios.

En Polonia, en 2014 se embarcó en una oferta bancaria en línea en asociación con una entidad financiera, mBank (filial del gigante Commerzbank).

En Francia, su propuesta de pago sin contacto con el móvil Orange Cash existe desde 2015, como también la de transferencia de dinero Orange Money.

El banco entrará en competencia directa con los grandes actores del sector, pero también con las entidades que trabajan únicamente en línea, como Boursorama (que reivindica un millón de clientes en Francia), ING Direct (otro millón), Axa Banque (700.000) o Fortuneo (600.000).